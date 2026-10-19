مناقشات في السفارة اللبنانية في باريس لتسهيل انسياب السلع الى اوروبا

واصل وزير الصناعة جو عيسى الخوري زيارته الرسمية الى فرنسا، حيث تفقد العارضين في الجناح اللبناني في معرض سيال ٢٠٢٦ المخصّص للصناعات الغذائية. والتقى كل صناعي عارض واستمع إلى طلباتهم والتحدّيات التي يواجهونها. وأثنى على نجاحاتهم وتفوّقهم في تصدير منتجاتهم.لقاء في السفارةوقد ترأس الوزير عيسى الخوري اجتماع عمل دعا إليه السفير ربيع الشاعر في مقرّ السفارة اللبنانية في باريس.وحضر الاجتماع المدراء العامون لوزارات الصناعة والزراعة والاقتصاد والتجارة اضافة الى رئيس نقابة اصحاب الصناعات الغذائية في لبنان.وهدفت المناقشات إلى التنسيق بين الوزارات من اجل تسهيل سبل انسياب البضائع اللبنانية الى فرنسا وأوروبا عموماً، مع وجوب حسن تطبيق اتفاقية الشراكة بين لبنان والاتحاد الاوروبي، بما يتيح رفع نسبة الصادرات اللبنانية الى القارة الأوروبية.