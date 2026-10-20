بخاش: لجنة مكافحة منتحلي صفة عامل في القطاع الصحي تبدأ عملها قبل نهاية العام

تابع رئيس تجمع نقباء المهن الصحية في لبنان البروفسور يوسف بخاش ملف منتحلي صفة عامل في القطاع الصحي مع مدير عام وزارة الصحة وئام ابو حمدان في لقاء جمعهما في وزارة الصحة تنفيذًا لقرار الوزير الدكتور ركان ناصر الدين بتشكيل لجنة متابعة تتخذ من وزارة الصحة مقرًا لها.



وقال بخاش بعد اللقاء: "تشرفت بلقاء سعادة المدير بوصفه رئيسًا للجنة المعينة من قبل معالي الوزير واطلعت منه على اسماء أعضاء اللجنة وهم: الدكتور وئام ابو حمدان رئيسًا والدكتور برنار البيطار غانم مسؤول العناية الطبية والدكتور انطوان رومانوس رئيس دائرة المهن الطبية والسيدة كلوتين مخلوف رئيسة قسم الدروس والقضايا والسيدة هيفاء كنعان منسقة دائرة الرعاية الصحية الأولية والبروفسور يوسف بخاش رئيس تجمع نقباء المهن الصحية في لبنان".



كما توافقنا على تعيين مندوب أو منسق من كل نقابة معنية بالقطاع الصحي ليشكل صلة الوصل بين نقابته واللجنة. على امل أن تبدأ هذه اللجنة عملها فعليا في مكافحة منتحلي صفة عامل في القطاع الصحي قبل نهاية العام.