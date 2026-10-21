البطريرك يوحنا العاشر: الكل يطلب من الكنيسة كل شيء عندما تعجز الحكومات

رأى البطريرك يوحنا العاشر أنّ الكل يطلب من الكنيسة كل شيء عندما تعجز الحكومات عن بعض أشياء وكم هي كثيرة. “لسنا صنّاع عجائب ولسنا مستسلمين في آن معاً”.

وأكّد العمل “لنكون شهودًا لمحبة المسيح الذي أحبنا”.

وقال، في افتتاح المجمع المقدس، البلمند 20 تشرين الأول 2026: “لا نطلب تقييماً من أحد سوى من يمين الله التي شتلتنا ههنا. لا ندعي المثالية ولا نطلب الطوباوية لا منا ولا من سوانا. نحن ههنا لنضع أمامنا واقع كنيستنا ونتداول فيه بروح وداعةٍ وبروح إنجيل”.

وأضاف: “أقول هذا وألتفت إلى واقعنا الاجتماعي والوطني في الوطن والاغتراب. ملفات وملفات تتراكم على هذه المائدة المجمعية التي تستلهم نور الإنجيل المفتوح أمامنا الذي فتح على رأس كل منا يوم انتدب إلى رعاية خراف المسيح. نحن ككنيسة نحاول أن نقول كلمة الحق في الشأن الوطني الذي يجمع ونحاول الابتعاد ما أمكن عن دهاليز السياسة التي تفرق. نحترم انتماء أبنائنا السياسي. ولنا خصوصيتنا في الشرق ما بين لبنان وسوريا بشكل خاص ولنا دورنا أيضاً في بلاد الانتشار. لسنا أسرى متحفية تاريخنا من جهة ولسنا بغافلين عن دورنا الريادي التاريخي في آن. كنا وسنبقى إلى جانب إخوتنا من كل طيف ديني. كنا جسر تواصل يوم علت لغة المتاريس وسنبقى على هذا الدور لأننا نعشق هذه الأرض ومؤتمنون فيها على رسالة العيش الواحد”.

وخاطب أبناء الكنيسة في الوطن والانتشار، لافتًا إلى أنّ الكنيسة تقوى بهم وهم يقوون بها.

ودعا إلى تعزيز الفكر الأنطاكي والهوية الأنطاكية لغةً وفكراً لاهوتياً وتقليداً أصيلاً يرى في البلمند أحد أهم أركانه.