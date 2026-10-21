سلسلة لقاءات لوزير الداخلية على هامش مشاركته في معرض "ميليبول قطر 2026"

عقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في الدوحة، سلسلة لقاءات على هامش مشاركته في المعرض العالمي للأمن الداخلي والسلامة "ميليبول قطر 2026"، شملت وزير داخلية بلجيكا برنارد كوينتين، ووزير الدولة في وزارة الداخلية الألمانية بيرند كروسر، ووزير العدل والنظام العام في قبرص كوستاس فيتيريس، في حضور سفير لبنان لدى قطر بلال قبلان وأمين سر مجلس الأمن الداخلي المركزي العميد سامي ناصيف.



وتناول الوزير الحجار مع المسؤولين الذين التقاهم سبل تعزيز العلاقات والتعاون في المجالات الأمنية، وتطوير آليات التنسيق في ظل التحديات الأمنية في المنطقة والتي تستدعي تكثيف التعاون بين الدول وتوحيد الجهود لمواجهتها.



كما شكّلت اللقاءات مناسبة لعرض التحديات التي يواجهها لبنان في المرحلة الراهنة، والتشديد على أهمية دعم المؤسسات الأمنية اللبنانية وتعزيز قدراتها، بما يمكّنها من القيام بمهامها في حفظ الأمن والاستقرار.