رسامني اطلع على تطورات مشروع "IMEC" ودراسة تطوير مرفأ الأوزاعي للصيادين والتقى القائم بأعمال السفارة الأميركية

اطّلع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني على آخر تطورات مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC)، والخطوات التي يتخذها لبنان لتعزيز حضوره في المشروع والاستفادة من الفرص التي يتيحها.



وفي هذا الإطار، ترأس رسامني اجتماعًا مع وفد التفاوض بشأن المشروع، جرى خلاله استعراض الخطوات التي أنجزها لبنان ومتطلبات المرحلة المقبلة، ولا سيما تطوير القدرات اللوجستية والفنية لمرفأَي بيروت وطرابلس، وتعزيز الربط بين النقل البحري والبري والسكك الحديدية، بما يسهم في تسهيل حركة البضائع والترانزيت وإعادة التصدير، وربط المرافئ اللبنانية بالشبكة اللوجستية الأوسع للمشروع.



ويأتي ذلك في أعقاب مشاركة مرفأَي بيروت وطرابلس في إطلاق "نادي موانئ IMEC" في نيودلهي، بما يفتح المجال أمام توسيع التعاون وتبادل الخبرات وتطوير المبادرات المشتركة بين الموانئ المشاركة.



وفي سياق آخر، اطّلع رسامني على الدراسة الخاصة بتطوير مرفأ الأوزاعي للصيادين، التي يتولى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) إعدادها بتمويل من بنك التنمية الألماني (KfW)، في إطار العمل على تطوير المرفأ وتحسين بنيته التحتية.



وحضر الاجتماع المتعلق بدراسة تطوير مرفأ الأوزاعي ممثلون عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركة "كريدو"، إلى جانب المدير العام للنقل البري والبحري العميد مازن بصبوص، ورئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية المهندس محمد درغام.



كما استقبل رسامني نائب رئيس البعثة والقائم بأعمال السفارة الأميركية في بيروت، كيث هانيغان (Keith Hanigan)، وتناول اللقاء الشؤون العامة في البلاد والأوضاع الراهنة.