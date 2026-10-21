الراعي عرض مع السفير المصري الأوضاع محليا واقليميا

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، سفير مصر الجديد لدى لبنان تميم خلاف في زيارة بروتوكولية تعارفية، بعد توليه مهامه الديبلوماسية في لبنان، وجرى عرض العلاقات الثنائية اضافة الى الأوضاع محليا واقليميا.