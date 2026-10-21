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بعد تسجيل حالتي تسمّم... وزارة الصحة تحذّر من مخاطر تناول الفطر البري
أخبار لبنان
2026-10-21 | 12:56
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بعد تسجيل حالتي تسمّم... وزارة الصحة تحذّر من مخاطر تناول الفطر البري
حذّرت وزارة الصحة العامة، في بيان توعوي، من "المخاطر الصحية الخطيرة الناجمة عن تناول الفطر البرّي مجهول النوع أو المصدر، على أثر تسجيل حالتي تسمّم استدعت إحداهما دخول العناية الفائقة، وذلك نتيجة تناول فطر برّي تم جمعه من الطبيعة وطهيه في المنزل".
وأوضحت الوزارة أنّ بعض أنواع الفطر السام تتشابه في شكلها ولونها مع الأنواع الصالحة للأكل، ما يجعل التمييز بينها بالعين المجرّدة أمراً بالغ الصعوبة، حتى بالنسبة للأشخاص المعتادين على جمع الفطر.
وشدّدت على أنّ طهي الفطر لا يزيل المواد السامة الموجودة فيه، وأنّ تناوله قد يؤدي إلى تسمّم حاد، وتلف في الكبد أو الكلى، وقد يصل في بعض الحالات إلى الوفاة.
ودعت الوزارة إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية التالية:
- الامتناع عن جمع الفطر البرّي من الغابات والحقول والحدائق بهدف تناوله، مهما بدا مألوفاً أو مشابهاً للأنواع الصالحة للأكل.
- شراء الفطر من مصادر موثوقة خاضعة للرقابة.
- عدم الاعتماد مطلقاً على شكل الفطر البرّي أو لونه أو رائحته أو طعمه لتحديد مدى صلاحيته للأكل.
- الانتباه الى ان اعراض التسمم الناتج عن تناول الفطر السام قد تظهر بعد ساعات وأحيانا بعد أكثر من ٢٤ ساعة على تناوله. وقد تشمل الغثيان، التقيؤ، الاسهال، الام البطن، الدوخة واضطرابات الوعي.
- طلب الرعاية الطبية فوراً عبر التوجّه إلى أقرب مستشفى عند تناول فطر برّي مجهول النوع أو الاشتباه بالتسمّم، حتى في حال عدم ظهور أعراض، وعدم انتظار تدهور الحالة الصحية".
وأكدت وزارة الصحة أن الوقاية تبقى الوسيلة الأهم لتجنّب هذه الحالات، داعية إلى توخّي الحذر والالتزام بالإرشادات الوقائية حفاظاً على الصحة العامة.
أخبار لبنان
وزارة الصحة
الفطر البري
تسمّم
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