الخارجيّة دانت استهداف مطار الملك فهد الدولي في الدمّام واكدت تضامن لبنان الكامل مع المملكة

دانت وزارة الخارجيّة والمغتربين في بيان، بأشدّ العبارات، "الاعتداء السافر الذي استهدف مطار الملك فهد الدولي في الدمّام، مساء أمس الأربعاء، وأدّى إلى مقتل مدنيَّيْن".



واكدت مجدّداً أنّ "استهداف المنشآت الحيويّة والمدنيّين يشكّل انتهاكاً سافراً لمبادئ القانون الدولي وقواعد القانون الدولي الإنساني".



وجددت الوزارة "تأكيد تضامن لبنان الكامل مع المملكة العربيّة السعوديّة الشقيقة، وترفض وتدين أيّ انتهاك لسيادتها وسلامة أراضيها، أو أيّ اعتداء يستهدف أمنها واستقرارها.