عون عرض الاوضاع مع السفير الشرجي شاكرا للكويت دعمها للبنان

عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع سفير الكويت في لبنان محمد سلطان الشرجي العلاقات اللبنانية الكويتية وسبل تطويرها في المجالات كافة، كما تناول البحث الأوضاع في لبنان والمنطقة في ضوء التطورات الأخيرة.



وشكر الرئيس عون الكويت، أميراً وحكومةً وشعباً، على الدعم الذي قدّمته ولا تزال تقدّمه للبنان، متمنياً لها وللشعب الكويتي الشقيق الخير والتقدّم والاستقرار.