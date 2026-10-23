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مخزومي: خطورة شحنة المتفجرات على الأمن الوطني كانت تستوجب عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء
أخبار لبنان
2026-10-23 | 06:35
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مخزومي: خطورة شحنة المتفجرات على الأمن الوطني كانت تستوجب عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء
كتب رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي على "اكس": "بعد مرور 18 يوماً على ضبط شحنة المتفجرات في ضهر البيدر بتاريخ 5 تشرين الأول، لا يزال قرار إحالة الملف إلى المجلس العدلي مؤجلا، رغم إدراجه على جدول أعمال مجلس الوزراء.
إن خطورة هذه القضية على الأمن الوطني كانت تستوجب عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء في 6 تشرين الأول، أي في اليوم التالي لضبط الشحنة، لاتخاذ قرار فوري بإحالة الملف إلى المجلس العدلي.
فالإحالة ليست مسألة شكلية، بل رسالة واضحة بأن أمن لبنان وسيادة القانون فوق أي اعتبار سياسي. ونؤكد وقوفنا إلى جانب الحكومة ودعمنا الكامل لها في اتخاذ القرارات التي تعزز هيبة الدولة وتكرّس سيادة القانون".
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