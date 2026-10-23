وزارة الطاقة: اجتماعات مكثّفة بين الفريقين اللبناني والقطري ولا تأخير

صدر عن وزارة الطاقة والمياه البيان الآتي: " تحاول بعض وسائل الإعلام المعروفة بعلاقاتها المشبوهة، تعكير المسار الايجابي الذي يشهده قطاع الطاقة بعد اعلان دولة قطر الشقيقة عن استعدادها للاستثمار في حلول متنوعة ومستدامة في القطاع. كما تدعي زوراً ان هناك دعوة لوزير الطاقة والمياه جو الصدي وجهت اليه لزيارة قطر وتخلف عنها وانه يتلكأ عن توقيع إتفقاق مع الدوحة.







دحضاً لهذه الاكاذيب يهمنا ان نؤكد ان:







لم توجه اي دعوة رسمية حتى اللحظة للصدي لزيارة قطر.







الاجتماعات بين الفريقين التقنيين اللبناني والقطري متواصلة وبشكل مكثف منذ أكثر من أسبوعين في بيروت والاسبوع المقبل ستستأنف الاجتماعات بين الفريقين في الدوحة.







عند التوصل الى اعلان نوايا، سيرفع الى مجلس الوزراء للموافقة عليه.







يمكن لكل وسائل الاعلام الاستيضاح عن صحة أي معلومة قبل نشرها، لكن للأسف بعض الأقلام الصفراء المجندة من بعض الاطراف التي اغرقت لبنان بالعتمة، يستفذها ان يوضع لبنان على سكة التعافي الكهربائي بعد سنوات من الاخفاقات. فحمى الله لبنان من تجار الكلمة".

