النائب العام التمييزي يطلب من وزارة الصحة لائحة بالأدوية الـBio Similar منذ عام 2018 ونتائج التحاليل المخبرية

‏كلّف النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج قسم المباحث الجنائية المركزية بتوجيه كتاب إلى وزارة الصحة يطلب بموجبه إيداعه لائحة بجميع الأدوية الـ bio similar منذ عام 2018 لاسيما تلك التي تم إدخالها بموجب قرارات استثنائية من وزراء الصحة، كما وإيداعه قرارات اللجنة الفنية والتحاليل المُجراة على الأدوية التي تمت مصادرتها.