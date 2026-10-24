اجتماع لأركان الطائفة الأرثوذكسية دان الهجوم على كنيسة القديس جاورجيوس

ناقش اجتماع ٌ لأركان طائفة الروم الأرثوذكس ترأسه البطريرك يوحنا العاشر اليازجي في دير البلمند في الكورة شارك فيه نواب الطائفة في لبنان، أبرز الأحداث في المنطقة.

وندد بالهجوم الإرهابي الذي استهدف المصلّين في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس، وفي الشأن المحلي تمّ التوافق على إنشاء لجنة لمواكبة الشأن الاجتماعي.