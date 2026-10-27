سجيع عطية من بعبدا: الرئيس عون مصمّم على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي وحياد لبنان وتحقيق السيادة

أكد النائب سجيع عطية بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن "اللقاء كان إيجابيًا، وبحثنا في الأوضاع العامة، والرئيس مصمّم على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي وحياد لبنان، وعازم على تحقيق السيادة".



وأضاف: "نعوّل كثيرًا على العهد والنهج في العمل".



وأشار عطية إلى أننا "تطرّقنا إلى أموال المودعين، وضرورة تسريع العمل في ملف مطار رينيه معوّض، وموضوع الجامعة اللبنانية، وقضايا تتعلّق بالشمال".

