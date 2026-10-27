زيارة CCI France Liban إلى مرفأ بيروت في إطار "نظرة جديدة"

زار وفد من غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في لبنان (CCI France Liban)، برئاسة رئيس الغرفة ماكسنس ديو (Maxince Duault)، مرفأ بيروت، حيث التقى رئيس مجلس الإدارة المدير العام مروان النفّي، وذلك في إطار النسخة الأولى من مبادرة الغرفة الجديدة "نظرة جديدة – Une Nouvelle Perspective" الهادفة إلى إتاحة المجال لتعريف أعضائها بعدد من المؤسسات والمواقع الاستراتيجية في لبنان.



وجال الوفد في المرفأ، حيث اطلع ميدانياً على آليات وسير العمل وحركة العمليات، وتعرف إلى مختلف جوانب النشاط المرفئي والدور الذي يؤديه مرفأ بيروت في الحركة الاقتصادية والتجارية في لبنان والمنطقة.



وأعقبت الجولة جلسة نقاش مع الوفد، استهلها النفّي بعرض تناول فيه تاريخ مرفأ بيروت وأهميته الاستراتيجية ودوره في خدمة الاقتصاد اللبناني، متوقفاً عند الروابط التاريخية التي جمعته بفرنسا.



كما استعرض التحولات التي يشهدها قطاع المرافئ والنقل البحري والمشاريع التطويرية التي تعمل عليها إدارة المرفأ، مشيراً إلى أن عدداً منها انتقل من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ، في إطار رؤية تهدف إلى توسيع قدرات المرفأ وتحديث عملياته وتعزيز موقعه على خارطة التجارة والنقل الإقليمي والدولي، في ظل التحولات التي تشهدها الممرات التجارية، ومن بينها ممر الهند – الشرق الأوسط – أوروبا (IMEC).



وتطرق في هذا الإطار إلى مشاريع تطوير الربط اللوجستي، بما من شأنه توسيع قدراته وتعزيز دوره كمركز لوجستي محوري في المنطقة.



وشكر ديو النفّي على استقبال الوفد وإتاحة هذه الفرصة للاطلاع عن كثب على آلية العمل في مرفأ بيروت، مشيراً إلى أهمية الحوار والتبادل المباشر، مؤكداً اهتمام الغرفة بمواصلة التواصل والتعاون في المواضيع ذات الاهتمام المشترك.