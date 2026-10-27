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وزيرة الخارجية والدفاع الإيرلندية بعد لقائها نصار: عازمون على مواصلة المشاركة في لبنان بعد انتهاء ولاية "اليونيفيل"

أخبار لبنان
2026-10-27 | 05:49
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وزيرة الخارجية والدفاع الإيرلندية بعد لقائها نصار: عازمون على مواصلة المشاركة في لبنان بعد انتهاء ولاية &quot;اليونيفيل&quot;
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وزيرة الخارجية والدفاع الإيرلندية بعد لقائها نصار: عازمون على مواصلة المشاركة في لبنان بعد انتهاء ولاية "اليونيفيل"

استقبل وزير العدل المحامي عادل نصار في مكتبه في الوزارة، وزيرة الشؤون الخارجية والدفاع والتجارة الإيرلندية هيلين ماكنتي مع الوفد المرافق الذي ضم كلا من: سفير إيرلندا لدى لبنان إيدن أوهارا، الأمينة العامة لوزارة الدفاع الايرلندية جاكلين مكروم، مساعدة الأمينة العامة لوزارة الخارجية برني ماغير، المدير السياسي في قسم الشؤون الخارجية والتجارة جيرار كيون، المستشار الخاص لوزيرة الدفاع ايفان هنري، السكرتير الخاص لوزارة الدفاع اندرو بالتران والقنصل الفخري العام لإيرلندا في لبنان جورج سيان.

وتناول البحث خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات العامة في لبنان والمنطقة.

بعد اللقاء، أجابت الوزيرة ماكنتي على سؤال حول مشاركة بلادها في المهمة الأوروبية في لبنان بعد انتهاء ولاية اليونيفيل في نهاية السنة الجارية بالقول: "لدينا اهتمام كبير بالجانب المدني من هذه المهمة ونحن عازمون تماماً على أنه، في الوقت الذي يُختتم فيه فصل من مهمتنا الحالية، سنكون مستعيدين للبقاء والمشاركة في الفصل الثاني". 

وأضافت: "نحن نرغب أيضاً في التعاون مع الأمم المتحدة لمعرفة ما اذا كان بالإمكان أن يكون هناك بحث حول امكانية تطبيق نوع آخر من الهمام. ندرك أن ذلك يشكل تحدياً كبيراً لكن مهمة لجنة بناء السلام(CCP) ستكون جزءاً من هذا التوجه، ونأمل أن نشارك فيها على أوسع نطاق ممكن".

وفي نهاية اللقاء، تبادل الوزيران الهدايا التذكارية.

أخبار لبنان

لبنان

إيرلندا

عادل نصار

هيلين ماكنتي

اليونيفيل

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