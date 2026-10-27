أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رئيس الرابطة المارونية: نريد شرقاً لا تُقرعُ فيه أجراسُ الكنائس حداداً بل فرحاً بالحياة

أخبار لبنان
2026-10-27 | 22:50
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رئيس الرابطة المارونية: نريد شرقاً لا تُقرعُ فيه أجراسُ الكنائس حداداً بل فرحاً بالحياة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
رئيس الرابطة المارونية: نريد شرقاً لا تُقرعُ فيه أجراسُ الكنائس حداداً بل فرحاً بالحياة

شارك رئيس الرابطة المارونية مارون الحلو في اللقاء التضامني الذي دعت إليه "أكاديمية الانسان للتلاقي والحوار" رفضاً للارهاب وترحماً على شهداء كنيسة الكرك ودعماً للمملكة الاردنية الهاشمية.

 

وأوضح رئيس الرابطة أنّ “أكثرُ ما آلمَ، الرابطة المارونية، هو الجُبنُ في الاعْتداءِ على مُواطنين مُسالمين عُزَّلٍ في كنيسةِ الكرك في المَمْلكةِ الأُردنيةِ الهاشميّة التي طالما احترمنا عاهِلَها، المَلِك عبد الله الثاني، بعدما بَرْهَنَ، مرّة جديدة بالقولِ وبالفعلِ، كما في جميعِ الاسْتحقاقات، أنّه حَريصٌ على جميعِ مُواطنيه منْ دونِ تفرقةٍ أو تمْييز. فهذا الاعتداءُ ليس على المسيحيّين وحدِهم، بل هو اعتداءٌ على حُريةِ المُعتقد، وعلى كرامةِ الإنسان، بل على جَميعِ القِيَم الإنسانية البَدَوية والحَضَرية، التي تسْتنكرُ وتَسْتهجنُ التَجَني على آمنينَ يعيشونَ على أرضِ آبائِهم وأجْدادِهم مُنْذُ آلافِ السِنين".

 

أضاف "مِنْ نافلِ القوْلِ إن المسيحيين، سواء في الأردن أو في لبنان، أو في أيّ مكانٍ في هذا الشرقِ هُم أهل هذه الأرض، ولم يكونوا يومًا ضيوفًا أو طارئين أو لاجئين على تاريخها أو حضارتها. من هذا الشرقِ وُلدت رسالةُ المسيح، ومنه انطلقتْ بشارةُ السلام، وعلى ترابِها تعانقتِ الحضاراتُ، وشارك المسيحيون، إلى جانب إخوتِهم المسلمين، في بناءِ الأوطانِ وصناعةِ ثقافتِها والدفاعِ عن حريتِها وكرامةِ الإنسان".

 

وأكد الحلو "أن المؤلمُ أن هذه الرسالة الحضارية والإنسانية لا تزالُ تواجه، في بعض المحطات، مخاطرَ الاضطهاد والتكفير والعنف، وصولاً إلى أعمالِ القتلِ التي تستهدف الإنسان بسبب إيمانه أو معتقده الديني. والألم خصوصًا هو من استمرار وجود أناس يعتبرون الغدر بأبرياء وقتلهم، وسيلةً للتقرّب السماء. ما شهده الأردن من اعتداءٍ على الكنيسة في الكرك وسقوطِ ضحايا وجرحى، يُعيدُ إلى الواجهة سؤالًا موجعاً: كيف يُمكن للشرقِ أن يحافظَ على هويتِه وتنوّعه إذا تحوّلت دور العبادة إلى أماكنَ للخوف، وأصبحَ المؤمنُ مهدداً لمجرد ممارستِه حقِه في الصلاة؟ إلا أن ما يعزّي هو الموقفُ المسؤولُ والوطني للعاهلِ الأردني وعقيلتِه الملكة رانيا، اللذين سارعا إلى مواساةِ أهالي الضحايا والتضامنِ معهم وإلى تفقّدِ الجرحى والتعامل بحزمٍ في ملاحقةِ المتورطين وكلِّ من يهددُ أمنَ الأردنَ واستقرارَه ونسيجَه الاجتماعي".

 

واشار إلى "أن هذه الإدانة الجماعية للجريمة الإرهابية من دون مواربة أو تبرير أو تقليل من شأن مرتكبيها هي الجواب المطلوب على هذا الفعل الدنيء، ولو أن جميع المرجعيات السياسية والدينية والاجتماعية أدانت بمثل هذا الوضوح هذا الإرهاب في كل اعتداء، لربما كنا شهدنا أفولَه قبلَ زمن طويل".

 

وشدّد على أنّه "في الأردن كما في لبنان، تبقى الرسالة واحدة: لا مكان للتطرف، ولا شرعية للعنف، ولا مستقبل لوطن يُقصي أبناءه أو يخيفهم بسبب إيمانهم. وحدها الدولة العادلة، والقانون الحازم، والمواطنة المتساوية، قادرة على حماية الإنسان وصون الأوطان”.

 

وأعلن رئيس الرابطة المارونية "أن حمايةَ الوجود المسيحي في لبنانَ والأردنَ والشرقِ لا تكون بالشعارات وحدِها، ولا بإثارةِ المخاوف، بل بتثبيتِ الشراكة وصونِ الحريات، وتعزيزِ حضورِ الدولة ومؤسساتِها. والمسيحي الذي يشعر بالأمان في وطنِه، ويتمسكُ بأرضِه، ويشاركُ في صناعةِ مستقبلِه، هو عنصرُ قوة، كما أن المسلمَ الذي يعيشُ حراً وكريماً هو شريكٌ أصيلُ في هذه الرسالة الوطنية".

 

وقال: "نريد شرقاً لا تُقرعُ فيه أجراسُ الكنائس حداداً على ضحايا الكراهية والتطرّف، بل تُقرعُ فرحاً بالحياة، فالمسيحيون يجب ألا يُنظَرَ إليهم على أنهم أقليةٌ بل هم شركاءُ في صناعةِ الشرق ومستقبلِه، والتنوعُ ليس عبئاً بل هو ميزةٌ للأوطانِ وثروةٌ إنسانيةٌ وحضاريةٌ لا يجوزُ التفريطُ بها. ختامًا، الرحمةُ لشهداء كنيسة الكرك، وكل التضامن والدعم والاحترام للمملكة الأردنية الهاشمية مَوْطنِ الكرامة والعزّةِ والقيمِ الإنسانية.". 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

الرابطة

المارونية:

شرقاً

تُقرعُ

أجراسُ

الكنائس

حداداً

فرحاً

بالحياة

LBCI التالي
لقاء جمع وزير الخارجية اللبناني بالسفير الكويتيّ وتأكيد الدعم
توقيف سيدة بجرم سرقة و4 مطلوبين للقضاء...
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-10-24

الرابطة المارونية تدين الاعتداء الآثم على إحدى كنائس الاردن

LBCI
أخبار لبنان
2026-08-19

رئيس الرابطة المارونية: لبنان لا يستطيع أن يبقى أسيراً لمعادلة حرب مفتوحة

LBCI
أخبار لبنان
2026-09-18

الرابطة المارونية تهنىء نائب رئيسها بتعيينه رئيس مجلس ادارة كهرباء لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2026-08-03

في ذكرى انفجار مرفأ بيروت... ميناسيان يدعو إلى قرع أجراس الكنائس والصلاة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:44

أسبوع السينما اللبنانية... أفلام مجانية وذاكرة لا تموت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:42

وزارة الصحة: فاتورة أقلّ وأمل أكبر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:37

البنك الدولي يبحث تعزيز الربط الإقليمي للبنان

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
01:43

مقدمة النشرة المسائية 27-10-2026

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
21:47

الإسرائيليون يصوتون في أول انتخابات منذ هجوم 7 أكتوبر 2023... إليكم آخر المستجدات

LBCI
أخبار دولية
13:02

ترامب يرد على أوباما بسبب وصفه البيت الأبيض بمطعم تابع لـ"تشيزكيك فاكتوري": "قولك يوضح تماما لماذا كنت رئيسا رديئا"

LBCI
حال الطقس
2026-07-02

طقس صيفي حار معتاد والرطوبة مرتفعة

LBCI
آخر الأخبار
2026-10-15

مسؤولان حكوميان لرويترز: رئيس الوزراء اليمني والوزراء الذين كانوا بالمجمع الرئاسي في عدن بخير

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:46

العاصفة البريطانية هاري كاين تجتاح في طريقها جائزة الكرة الذهبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:44

أسبوع السينما اللبنانية... أفلام مجانية وذاكرة لا تموت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:42

وزارة الصحة: فاتورة أقلّ وأمل أكبر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:37

البنك الدولي يبحث تعزيز الربط الإقليمي للبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:20

من طهران إلى موسكو لقاءاتٌ تتلاحق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:14

انتخابات إسرائيل: هل تحسم صناديق الاقتراع مصير نتنياهو؟

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
01:43

مقدمة النشرة المسائية 27-10-2026

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
21:48

إسرائيل تنتخب… ومشاركة هي الأعلى منذ 1973

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
21:47

الإسرائيليون يصوتون في أول انتخابات منذ هجوم 7 أكتوبر 2023... إليكم آخر المستجدات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
15:04

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
16:39

تعميم صورة مشتبه به باستدراج فتيات وتخديرهنّ والاعتداء عليهنّ وابتزازهنّ... هل من وقعت ضحيّته؟

LBCI
حال الطقس
16:10

الطقس متقلب وممطر...

LBCI
أخبار دولية
13:02

ترامب يرد على أوباما بسبب وصفه البيت الأبيض بمطعم تابع لـ"تشيزكيك فاكتوري": "قولك يوضح تماما لماذا كنت رئيسا رديئا"

LBCI
أمن وقضاء
17:48

مفرزة شواطئ الشمال توقف صيادًا بالديناميت بعد مطاردة بحرية قبالة كفرعبيدا - البترون

LBCI
رياضة
17:49

نتائج الكرة الذهبية 2026: الترتيب الكامل للفائزين وجميع الجوائز

LBCI
أخبار دولية
22:46

الانتخابات الإسرائيلية: نسب الاقتراع مقارنة بعام ٢٠٢٢ حتى الساعة الثانية ظهرًا

LBCI
أمن وقضاء
18:51

غادرت منزل جدّيها ولم تَعُد... هل من يعرف عنها شيئًا؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More