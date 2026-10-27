0min

جنبلاط: قبل توقيع الإطار الثلاثي مع إسرائيل لم يُستشر أحد في لبنان لا مجلس النواب ولا مجلس الوزراء

رد الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، في حديث لصحيفة "لوريان لوجور"، على "ما نسب للخارجية الأميركية": "أذكّر بأنّه قبل توقيع الإطار الثلاثي مع إسرائيل، لم يُستشر أحد في لبنان: لا مجلس النواب ولا مجلس الوزراء. ولذلك، يحق لي إبداء رأيي".





