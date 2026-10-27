رسامني ترأس اجتماعاً مع البنك الدولي ناقش دراسة "لبنان بوابةً للتكامل الإقليمي": مسارات تعزيز الترابط الإقليمي

ترأس وزير الأشغال فايز رسامني اجتماعاً مع وفد من مجموعة البنك الدولي، ضمّ مدير المجموعة في لبنان إنريكي بلانكو أرماس وفريق عمل البنك، بحضور مستشار رئيس مجلس الوزراء ساطع أرناؤوط، والمدير العام للنقل البري والبحري العميد البحري مازن بصبوص، ورئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد شيا، ورئيس مجلس الإدارة المدير العام لمرفأ بيروت مروان النفّي، ورئيس مجلس إدارة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس الدكتور إسكندر كوستي بندلي.



وخصّص الاجتماع لاستعراض التقدّم المحرز في إعداد الدراسة التي تحمل عنوان "لبنان بوابةً للتكامل الإقليمي: مسارات تعزيز الترابط الإقليمي"، ويتولاها البنك الدولي، والهادفة إلى تقييم فرص تعزيز الترابط الإقليمي للبنان في قطاعات النقل والتجارة والطاقة، وتحديد الإصلاحات والاستثمارات ذات الأولوية لتطوير البنى التحتية وتعزيز التكامل مع شبكات النقل والأسواق الإقليمية.



وتناول العرض الفرص والتحديات المرتبطة بتعزيز الربط الإقليمي، وإمكانات إشراك القطاع الخاص وتعبئة التمويل اللازم، إلى جانب التوجّهات المقترحة لإعداد خارطة طريق مرحلية تتضمّن الإصلاحات والمشاريع الاستثمارية ذات الأولوية وخيارات تمويلها.



كما جرى التطرّق إلى أهمية تطوير شبكات النقل والخدمات اللوجستية وتعزيز دور مرفأَي بيروت وطرابلس في ربط لبنان بالممرّات التجارية الإقليمية، بما يتيح الاستفادة من موقعه الجغرافي الاستراتيجي ويدعم فرص التعافي الاقتصادي والنمو.



والتقى رسامني وفدًا ضمّ رئيس بلديتي طرابلس ورأس مسقا، ونقيب المهندسين في الشمال المهندس شوقي فتفت.



وتناول اللقاء الشؤون الإنمائية والخدماتية وحاجات مدينة طرابلس والمناطق المعنية، وسبل تحسين الخدمات وتطوير البنى التحتية فيها.

