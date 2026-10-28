البستاني يزور مصلحة تسجيل السيارات في الأوزاعي ويشيد بتحسّن الأداء الإداري والتنظيم في الفرع

زار رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية، النائب فريد البستاني، فرع مصلحة تسجيل السيارات والآليات في الأوزاعي، حيث التقى رئيس المصلحة العميد نزيه قبرصلي، ورئيس فرع الأوزاعي النقيب علي سمعان، واطّلع على سير العمل وآلية تقديم الخدمات للمواطنين.



وخلال الزيارة، جال البستاني في أقسام الفرع، واطّلع على الإجراءات المتّبعة لتنظيم العمل وتسهيل معاملات المواطنين، مثنياً على حسن أداء الموظفين والتزامهم معايير العمل، وعلى مستوى النظافة والترتيب والتنظيم الذي يشهده الفرع.



وأكّد البستاني أنّ ما لمسه خلال الزيارة يعكس أهمية الخطوات العملية الهادفة إلى تحسين أداء الإدارة العامة وتطوير الخدمات المقدّمة للمواطنين، ولا سيّما في مرفق حيوي وأساسي كالنافعة، التي عانت في مراحل سابقة من التعطّل والشلل الإداري، ما انعكس سلباً على مصالح المواطنين.



واعتبر البستاني أنّ إعادة تفعيل هذا المرفق وتحسين مستوى الأداء فيه يشكّلان خطوة إصلاحية مهمة في مسار النهوض بالقطاع العام وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، منوّهًا بالجهود التي يبذلها وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار في سبيل تحسين أداء الإدارات العامة وتفعيل دورها في خدمة المواطنين.