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وفد برلماني فرنسي يزور مرفأ بيروت ويبحث مع النفّي آفاق التعاون

أخبار لبنان
2026-10-29 | 03:53
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وفد برلماني فرنسي يزور مرفأ بيروت ويبحث مع النفّي آفاق التعاون
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وفد برلماني فرنسي يزور مرفأ بيروت ويبحث مع النفّي آفاق التعاون

زار وفد برلماني فرنسي مرفأ بيروت، حيث بحث مع رئيس مجلس الإدارة المدير العام مروان النفّي واقع المرفأ ومسار تطويره والمشاريع المطروحة للمرحلة المقبلة، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الجانب الفرنسي بما يواكب خطط التحديث والتطوير.

وضمّ الوفد ساندرين فوشيه-شازيه (Cendrine Foucher-Chazé)، وإليزابيت دو ميستر (Élisabeth de Maistre)، وإريك ليجون (Eric Liegeon)، ودومينيك بوتييه (Dominique Potier)، وإريك مارتينو (Éric Martineau)، وأوريلي بيريو (Aurélie Pirillo).

وأكد الجانبان في ختام اللقاء أهمية توسيع مجالات التعاون، في ضوء المشاريع المطروحة لتطوير مرفأ بيروت وتعزيز قدراته، والدور المحوري الذي يؤديه في حركة التجارة والاقتصاد المحلي والإقليمي، بما يتيح الاستفادة من فرص التعاون المتاحة مع الجانب الفرنسي خلال المرحلة المقبلة. 

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