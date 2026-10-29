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وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الاتحادية في ألمانيا من بعبدا: لعدم حصول فراغ بعد انتهاء مهمة اليونيفيل..ونلمس تقدّمًا في الإصلاحات
أخبار لبنان
2026-10-29 | 04:03
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وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الاتحادية في ألمانيا من بعبدا: لعدم حصول فراغ بعد انتهاء مهمة اليونيفيل..ونلمس تقدّمًا في الإصلاحات
قالت وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الاتحادية في ألمانيا Reem Alabali Radovan بعد لقائها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون: " نلمس تقدّمًا في الإصلاحات التي تعمل عليها الحكومة اللبنانية، وسندعم هذا النهج الآن وفي المستقبل".
وشددت على أن "المباحثات كانت جيدة، وألمانيا تدعم بناء مؤسسات دولة فعّالة، وتعزيز الشفافية والمحاسبة ومكافحة الفساد، وتحسين الخدمات الأساسية لجميع المواطنين".
وقالت: " تعاوننا التنموي يركّز على تعزيز مؤسسات الدولة، وإتاحة الفرص الاقتصادية وفرص العمل، ودعم المتضرّرين من النزاعات والأزمات، لا سيما في الجنوب، فالسلام المستدام في لبنان يتطلّب احترام سيادته وسلامة أراضيه، واستقراره مهم للبنان وللمنطقة ولأوروبا".
وأكدت أن "الجيش اللبناني ركن أساسي لاستقرار البلد ويجب دعمه، ولا يجوز حدوث فراغ في إطار البحث في مستقبل اليونيفيل".
تابعت: " نتابع ما يحصل في جنوب لبنان، ونتواصل مع الحكومة الإسرائيلية بهذا الشأن".
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