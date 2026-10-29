البستاني دان حالات التسمم في بيروت: من يتاجر بصحة الناس يجب أن يُحاسَب

كتب النائب فريد البستاني على منصة "إكس": "سلامة الغذاء ليست امتيازاً، بل أبسط حق بديهي للمواطن والمستهلك. ندين بأشد العبارات حالات التسمم التي أصابت مواطنين في بيروت بعد تناولهم لحوماً غير آمنة، وندعو لهم بالشفاء العاجل. ما حصل ليس "حادثاً عابراً"، بل نتيجة استهتار بأرواح الناس حين يُقدَّم الربح على الصحة. مستودعات بلا ترخيص، ولحوم بلا رقابة، ومطاعم تُقدّم الطعام دون ضمانة، كلها ثغرات يدفع المواطن ثمنها من صحته. لذلك نطالب بإنهاء التحقيقات بسرعة وشفافية ونشر نتائجها للرأي العام. ومحاسبة كل تاجر أو صاحب مستودع ثبت تقصيره أو غشّه، أياً كان اسمه أو موقعه، دون تسويات ولا محسوبيات. وتشديد الرقابة الدائمة على المسالخ للتأكد من انها تستوفي الشروط الصحية و كذلك على مستودعات اللحوم والمواد الغذائية والمطاعم، وإغلاق كل منشأة مخالفة. وتكبيد المخالفين كافّة مصاريف الإستشفاء وإجبارهم دفع تعويضات للمصابين . الصحة العامة خط أحمر. من يتاجر بصحة الناس يجب أن يُحاسَب".