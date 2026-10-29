عبد المسيح للـLBCI: المتفجرات كانت متوجّهة الى الضاحية وليس الى الجنوب...ويجب أن يُحال الملف الى المجلس العدلي

رأى النائب أديب عبد المسيح، في حديث للـLBCI، أنّ وزراء القوات اللبنانية يُصعّدون في ملف «نقل المتفجرات»، معتبرًا أنّه يجب ألّا يتخطّى الموضوع بُعده القانوني والديمقراطي، وألّا تدفع الملفات التي تهمّ المواطن اللبناني ثمن الخلافات داخل الحكومة.



وأشار إلى أنّ الوزير عادل نصار يصرّ على متابعة الملف بدقّة لارتباطه بالأمن القومي اللبناني وتعلّقه بملف «إرهابي»، لافتًا إلى أهمية إحالة الملف على المجلس العدلي، مع التشديد على عدم الرغبة في الدخول في خلافات أو تخوين، وعلى الثقة بالقضاة وبالتشكيلات القضائية، وعدم الانتقاص من دور القضاء العسكري.



وقال عبد المسيح إنّ المتفجرات كانت متوجّهة إلى الضاحية وليس إلى الجنوب، داعيًا إلى تقديم عريضة لرفع الحصانة عن أي نائب متعاون في الملف، والذهاب إلى التصويت على محاكمة النائب أو النواب المعنيين، معتبرًا أنّ ذلك قد يُدخل البلاد في مواجهة قانونية دستورية، لكنه شدّد على أنّه لا يريد تعطيل البلد.



وفي الشأن الانتخابي، أكّد عبد المسيح أنّه لا انتخابات نيابية في عام 2027، معتبرًا أنّ اقتراح القوات اللبنانية لن يمرّ في مجلس النواب، ولا يتصوّر وجود توافق عليه.



كما رأى أنّ هناك توجّهًا جديًا نحو تطبيق اتفاق الطائف مع بعض التعديلات، مشيرًا إلى أنّ هذا العنوان أصبح موضع تداول جدي على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية.