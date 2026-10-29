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الرئيس عون استقبل وزيرة التعاون الاقتصادي الألمانية: لبنان يتمسك بالحلول الديبلوماسية والتفاوضية لمعالجة النزاعات
أخبار لبنان
2026-10-29 | 05:22
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الرئيس عون استقبل وزيرة التعاون الاقتصادي الألمانية: لبنان يتمسك بالحلول الديبلوماسية والتفاوضية لمعالجة النزاعات
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الرئيس عون استقبل وزيرة التعاون الاقتصادي الألمانية: لبنان يتمسك بالحلول الديبلوماسية والتفاوضية لمعالجة النزاعات
شدد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على ان "لبنان يتمسك بالحلول الديبلوماسية والتفاوضية لمعالجة النزاعات"، معتبرًا أن "الاستقرار الدائم لا يمكن أن يتحقق بالقوة العسكرية وحدها". واذ اكد "ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية والتزام التفاهمات"، لفت الى أن "الدولة والجيش مستعدان لمعالجة أي هواجس أمنية عبر الآليات الرسمية والتنسيق المعتمد، بدلاً من اللجوء إلى العمليات العسكرية".
ودعا الى "تعزيز الدعم الأوروبي للجيش والى أهمية الانتقال تدريجياً من مرحلة المساعدات الطارئة إلى بناء شراكة اقتصادية وتنموية مستدامة".
موقف الرئيس عون جاء خلال استقباله صباحًا في قصر بعبدا، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية في جمهورية ألمانيا الاتحادية السيدة ريم العبلي رادوفان، على رأس وفد ضمّ السفير الألماني توماس تسانايزن وعدداً من المسؤولين الألمان. تم خلال الاجتماع عرض للأوضاع في لبنان والمنطقة، وللعلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين.
وأكدت الوزيرة الألمانية أن زيارتها تأتي "تعبيراً عن تضامن الحكومة الألمانية ودعمها للبنان في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها"، مشددة على "حرص بلادها على تعزيز التعاون مع الحكومة اللبنانية ومواكبة جهودها الإصلاحية والتنموية". وأشارت إلى أن "الحكومة الألمانية تتابع باهتمام التطورات في لبنان، وتلمس تقدماً في مسار الإصلاحات رغم التحديات الاستثنائية"، مؤكدة "استعداد ألمانيا مواصلة دعم لبنان ومؤسساته، والعمل على مشاريع تعاون جديدة في عدد من القطاعات".
من جهته، رحّب الرئيس عون بالوزيرة الألمانية، مثمّناً مواقف ألمانيا الداعمة للبنان، ومؤكداً "أهمية الدور الأوروبي في مساندة الجهود الرامية إلى ترسيخ الاستقرار في لبنان والمنطقة". وعرض التطورات الإقليمية وانعكاساتها على الوضع اللبناني، مشيراً إلى أن "لبنان يبذل جهوداً متواصلة للحفاظ على استقراره الداخلي وتماسك مؤسساته في ظل التوترات المحيطة به ويتمسك بالحلول الديبلوماسية والتفاوضية لمعالجة النزاعات، انطلاقاً من قناعته بأن الحروب لم تحقق الأهداف المرجوة منها، وأن الاستقرار الدائم لا يمكن أن يتحقق بالقوة العسكرية وحدها".
في ما يتعلق بالوضع في الجنوب، أكد الرئيس عون "ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية والتزام التفاهمات القائمة"، مشيراً إلى أن "استمرار العمليات العسكرية واستهداف المناطق المدنية والبنى التحتية يزيدان من معاناة السكان ويقوّضان الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار". ولفت إلى أن "لبنان طرح في الاتصالات والمفاوضات أربعة ملفات أساسية، هي وقف إطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي، وترسيم الحدود، وملف الأسرى، إلا أن التقدم المطلوب لم يتحقق حتى الآن".
وشدد على أن "استمرار الاعتداءات لا يؤدي إلا إلى تعقيد الوضع وتعزيز منطق المواجهة، في وقت يحتاج فيه سكان الجنوب إلى الأمن والطمأنينة والعودة إلى حياتهم الطبيعية". وأكد أن "الدولة اللبنانية والجيش اللبناني مستعدان لمعالجة أي هواجس أمنية عبر الآليات الرسمية والتنسيق المعتمد، بدلاً من اللجوء إلى العمليات العسكرية". وفي السياق، دعا الرئيس عون إلى "تعزيز الدعم الأوروبي للجيش اللبناني، نظراً إلى المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقه، سواء في حفظ الأمن والاستقرار الداخلي، أو مكافحة الإرهاب والاتجار بالمخدرات، وضبط الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية". وأكد أن "دعم الجيش والمؤسسات الأمنية اللبنانية يشكل استثماراً مباشراً في استقرار لبنان والمنطقة، وينعكس إيجاباً على أمن أوروبا أيضاً، نظراً إلى الترابط الوثيق بين ضفتي المتوسط".
تناول اللقاء كذلك مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية، حيث أشار الرئيس عون إلى "استمرار العمل مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية لاستكمال الإصلاحات الضرورية واستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني".
وأعربت الوزيرة الألمانية عن "تقدير بلادها للخطوات الإصلاحية التي اتخذها لبنان"، مؤكدة "أهمية مواصلة هذا المسار وتعزيز التعاون مع الوزارات والمؤسسات اللبنانية المعنية".
وتم البحث في تداعيات الأزمات الإقليمية وأعباء النزوح على لبنان ومجتمعاته المضيفة، بالإضافة إلى حاجات إعادة الإعمار والتعافي. وفي هذا الإطار، أعرب الرئيس عون عن "تطلعه إلى مساهمة ألمانيا في الجهود الدولية لدعم إعادة الإعمار، ولا سيما ضمن أي إطار يتم العمل على إعداده بقيادة البنك الدولي وبالتنسيق مع الحكومة اللبنانية".
وأكد رئيس الجمهورية "أهمية الانتقال تدريجيًا من مرحلة المساعدات الطارئة إلى بناء شراكة اقتصادية وتنموية مستدامة"، داعياً إلى "تشجيع القطاع الخاص الألماني على الاستثمار في لبنان والاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات الإنتاجية والبنى التحتية، بما يساهم في تحفيز النمو وخلق فرص العمل".
في ختام اللقاء، جددت الوزيرة "تأكيد التزام ألمانيا الوقوف إلى جانب لبنان"، مشددة على أن "القرب الجغرافي والروابط الوثيقة بين لبنان وأوروبا يشكلان حافزاً إضافياً لتعميق العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون، بما يخدم مصالح البلدين ويساهم في تحقيق الاستقرار والتنمية".
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