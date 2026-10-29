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وزير الدفاع يلتقي العاهل الأردني... والملك عبدالله الثاني يؤكد دعم الجهود لضمان الاستقرار في الجنوب

أخبار لبنان
2026-10-29 | 08:49
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وزير الدفاع يلتقي العاهل الأردني... والملك عبدالله الثاني يؤكد دعم الجهود لضمان الاستقرار في الجنوب
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وزير الدفاع يلتقي العاهل الأردني... والملك عبدالله الثاني يؤكد دعم الجهود لضمان الاستقرار في الجنوب

التقى وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في المملكة الأردنية الهاشمية، بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ونقل إليه تعازي رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون والحكومة اللبنانية بالحادثة الأخيرة التي شهدتها المملكة.

وتناول اللقاء الأوضاع في لبنان، ولا سيما في الجنوب، حيث أكد الملك عبد الله "دعم الجهود كافة لضمان الاستقرار هناك، والعمل على إنجاح اتفاق الإطار والمساعدة على تحديد القوى التي ستقوم بعملية التحقق في المناطق التجريبية".

كما شدد على أهمية دعم الجيش اللبناني، وذلك من خلال إكمال ما بدأه مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في فرنسا، في إطار مؤتمر دعم الجيش اللبناني.

وفي إطار زيارته المملكة الأردنية الهاشمية، شارك وزير الدفاع الوطني، على رأس وفد عسكري، في فعاليات معرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة "سوفكس 2026"، الذي أُقيم في مدينة العقبة، بمشاركة وفود رسمية وعسكرية من مختلف دول العالم.

وعلى هامش افتتاح المعرض، التقى اللواء منسى رئيس مجلس الوزراء الأردني ووزير الدفاع جعفر حسان، حيث قدّم له التعازي بالحادث الأليم الذي شهدته المملكة، وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة والتطورات الراهنة.

كما التقى اللواء منسى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية اللواء الركن مجدي الحراسيس، الذي استضافه إلى مأدبة عشاء تكريمية. وتناول البحث سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، ولا سيما في مجالات التدريب وتبادل الخبرات، إضافة إلى مناقشة مرحلة ما بعد انتهاء ولاية اليونيفيل والجهود الرامية إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار في جنوب لبنان.
 
 

أخبار لبنان

ميشال منسى

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