أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
15
o
الجنوب
23
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
21
o
متن
21
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
23
o
البقاع
15
o
الجنوب
23
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
21
o
متن
21
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزير الدفاع يلتقي العاهل الأردني... والملك عبدالله الثاني يؤكد دعم الجهود لضمان الاستقرار في الجنوب
أخبار لبنان
2026-10-29 | 08:49
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
وزير الدفاع يلتقي العاهل الأردني... والملك عبدالله الثاني يؤكد دعم الجهود لضمان الاستقرار في الجنوب
التقى وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في المملكة الأردنية الهاشمية، بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ونقل إليه تعازي رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون والحكومة اللبنانية بالحادثة الأخيرة التي شهدتها المملكة.
وتناول اللقاء الأوضاع في لبنان، ولا سيما في الجنوب، حيث أكد الملك عبد الله "دعم الجهود كافة لضمان الاستقرار هناك، والعمل على إنجاح اتفاق الإطار والمساعدة على تحديد القوى التي ستقوم بعملية التحقق في المناطق التجريبية".
كما شدد على أهمية دعم الجيش اللبناني، وذلك من خلال إكمال ما بدأه مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في فرنسا، في إطار مؤتمر دعم الجيش اللبناني.
وفي إطار زيارته المملكة الأردنية الهاشمية، شارك وزير الدفاع الوطني، على رأس وفد عسكري، في فعاليات معرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة "سوفكس 2026"، الذي أُقيم في مدينة العقبة، بمشاركة وفود رسمية وعسكرية من مختلف دول العالم.
وعلى هامش افتتاح المعرض، التقى اللواء منسى رئيس مجلس الوزراء الأردني ووزير الدفاع جعفر حسان، حيث قدّم له التعازي بالحادث الأليم الذي شهدته المملكة، وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة والتطورات الراهنة.
كما التقى اللواء منسى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية اللواء الركن مجدي الحراسيس، الذي استضافه إلى مأدبة عشاء تكريمية. وتناول البحث سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، ولا سيما في مجالات التدريب وتبادل الخبرات، إضافة إلى مناقشة مرحلة ما بعد انتهاء ولاية اليونيفيل والجهود الرامية إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار في جنوب لبنان.
أخبار لبنان
ميشال منسى
العاهل الأردني
الملك عبدالله الثاني
لبنان
الجنوب
التالي
كهرباء لبنان: عطل في سنترالات الهاتف المغذية لمركز التحكم الموقت في محطة الجمهور أدى إلى الانقطاع العام
بعد فقدان الاتصال به... العثور على الأب سمير ضو مقتولًا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-09-16
الرئيس عون والملك عبدالله الثاني يبحثان دعم لبنان وتنسيق المواقف لإنهاء الحرب
أخبار لبنان
2026-09-16
الرئيس عون والملك عبدالله الثاني يبحثان دعم لبنان وتنسيق المواقف لإنهاء الحرب
0
أخبار دولية
2026-10-22
العاهل الأردني يؤكد خلال لقائه الشيباني رفض "الاعتداءات الإسرائيلية" على سوريا
أخبار دولية
2026-10-22
العاهل الأردني يؤكد خلال لقائه الشيباني رفض "الاعتداءات الإسرائيلية" على سوريا
0
أخبار لبنان
2026-09-01
العماد هيكل التقى الملك عبد الله الثاني ورئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية: تأكيد دعم المملكة للبنان والجيش
أخبار لبنان
2026-09-01
العماد هيكل التقى الملك عبد الله الثاني ورئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية: تأكيد دعم المملكة للبنان والجيش
0
صحف اليوم
2026-09-01
الملك عبدالله الثاني يشارك في مؤتمر باريس التحضيري لدعم الجيش اللبناني في 17 أيلول (النهار)
صحف اليوم
2026-09-01
الملك عبدالله الثاني يشارك في مؤتمر باريس التحضيري لدعم الجيش اللبناني في 17 أيلول (النهار)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:17
رئيس الجمهورية: اللبنانيون تعبوا من حالة الحرب... ولا أحد يحمينا إلا مؤسسات الدولة
أخبار لبنان
10:17
رئيس الجمهورية: اللبنانيون تعبوا من حالة الحرب... ولا أحد يحمينا إلا مؤسسات الدولة
0
خبر عاجل
10:11
الرئيس عون اطلع بحضور قائد الجيش من الوفد العسكري على نتائج الاجتماعات اللبنانية الأميركية الإسرائيلية في تامبا
خبر عاجل
10:11
الرئيس عون اطلع بحضور قائد الجيش من الوفد العسكري على نتائج الاجتماعات اللبنانية الأميركية الإسرائيلية في تامبا
0
أخبار لبنان
09:39
سلام ترأس اجتماعا لمتابعة المشاريع ذات الأولوية في إطار جهود العودة والتعافي وإعادة الإعمار في المناطق المتضرّرة
أخبار لبنان
09:39
سلام ترأس اجتماعا لمتابعة المشاريع ذات الأولوية في إطار جهود العودة والتعافي وإعادة الإعمار في المناطق المتضرّرة
0
أخبار لبنان
09:32
"حزب الله" هنأ الرئيس البرازيلي بفوزه بالانتخابات ورحّب بقرار الأمم المتحدة الداعي إلى إنهاء الحصار الأميركي على كوبا
أخبار لبنان
09:32
"حزب الله" هنأ الرئيس البرازيلي بفوزه بالانتخابات ورحّب بقرار الأمم المتحدة الداعي إلى إنهاء الحصار الأميركي على كوبا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-09-06
وزارة الصحة تشجب تدمير مستشفى غندور: انتهاك جسيم إضافي للقانون الإنساني الدولي الذي ينص على حماية المنشآت الصحية
أخبار لبنان
2026-09-06
وزارة الصحة تشجب تدمير مستشفى غندور: انتهاك جسيم إضافي للقانون الإنساني الدولي الذي ينص على حماية المنشآت الصحية
0
آخر الأخبار
2026-04-03
التلفزيون الإيراني: إطلاق صواريخ مجددا من إيران باتجاه الأراضي المحتلة
آخر الأخبار
2026-04-03
التلفزيون الإيراني: إطلاق صواريخ مجددا من إيران باتجاه الأراضي المحتلة
0
خبر عاجل
2026-05-01
الخارجية الإيرانية: عراقجي أكد الدخول في جولة المفاوضات الجديدة بحسن نية لإنهاء الحرب رغم انعدام الثقة بواشنطن
خبر عاجل
2026-05-01
الخارجية الإيرانية: عراقجي أكد الدخول في جولة المفاوضات الجديدة بحسن نية لإنهاء الحرب رغم انعدام الثقة بواشنطن
0
آخر الأخبار
2026-10-28
انطلاق النسخة الثانية من معرض الصناعة الوطنية 2026
آخر الأخبار
2026-10-28
انطلاق النسخة الثانية من معرض الصناعة الوطنية 2026
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
09:23
ترامب يقلّل من أهمية تواصل فانس مع إيران وينفي ارتباطه بإحياء المفاوضات
أخبار دولية
09:23
ترامب يقلّل من أهمية تواصل فانس مع إيران وينفي ارتباطه بإحياء المفاوضات
0
أخبار دولية
09:20
حزب الليكود يتهم القائمة العربية الموحدة بتلقي أموال من قطر... إليكم آخر مستجدات الإنتخابات الإسرائيلية
أخبار دولية
09:20
حزب الليكود يتهم القائمة العربية الموحدة بتلقي أموال من قطر... إليكم آخر مستجدات الإنتخابات الإسرائيلية
0
أخبار لبنان
09:16
لجنة الأشغال تبحث اقتراح قانون لحماية سكك الحديد
أخبار لبنان
09:16
لجنة الأشغال تبحث اقتراح قانون لحماية سكك الحديد
0
اقتصاد
09:12
وزير الاقتصاد: هناك مشكلة غلاء كبيرة ولكن هذا لا يبرّر الشوائب التي نراها
اقتصاد
09:12
وزير الاقتصاد: هناك مشكلة غلاء كبيرة ولكن هذا لا يبرّر الشوائب التي نراها
0
أخبار لبنان
05:22
الرئيس عون استقبل وزيرة التعاون الاقتصادي الألمانية: لبنان يتمسك بالحلول الديبلوماسية والتفاوضية لمعالجة النزاعات
أخبار لبنان
05:22
الرئيس عون استقبل وزيرة التعاون الاقتصادي الألمانية: لبنان يتمسك بالحلول الديبلوماسية والتفاوضية لمعالجة النزاعات
0
تقارير نشرة الاخبار
17:06
الجامعة اللبنانية الأميركية تحتفي بهبة عائلة دبانه وتطلق اسمها على حرمها في نيويورك
تقارير نشرة الاخبار
17:06
الجامعة اللبنانية الأميركية تحتفي بهبة عائلة دبانه وتطلق اسمها على حرمها في نيويورك
0
أمن وقضاء
15:08
وجبة في مطعم فاخر وسط بيروت قادتهم إلى المستشفى… ماذا يخفي صحن اللحوم؟
أمن وقضاء
15:08
وجبة في مطعم فاخر وسط بيروت قادتهم إلى المستشفى… ماذا يخفي صحن اللحوم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:49
الصناعة اللبنانية تواصل صمودها... كيف يبدو واقع القطاع وما آفاقه؟
تقارير نشرة الاخبار
14:49
الصناعة اللبنانية تواصل صمودها... كيف يبدو واقع القطاع وما آفاقه؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:28
من المرفأ إلى المدينة… بيروت أمام فرصة جديدة
تقارير نشرة الاخبار
14:28
من المرفأ إلى المدينة… بيروت أمام فرصة جديدة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
15:08
وجبة في مطعم فاخر وسط بيروت قادتهم إلى المستشفى… ماذا يخفي صحن اللحوم؟
أمن وقضاء
15:08
وجبة في مطعم فاخر وسط بيروت قادتهم إلى المستشفى… ماذا يخفي صحن اللحوم؟
2
أخبار لبنان
12:50
رئاسة مطار رفيق الحريري: المطار من دون كهرباء منذ الصباح ونناشد مؤسسة الكهرباء العمل عاجلا على معالجة هذا الوضع
أخبار لبنان
12:50
رئاسة مطار رفيق الحريري: المطار من دون كهرباء منذ الصباح ونناشد مؤسسة الكهرباء العمل عاجلا على معالجة هذا الوضع
3
أمن وقضاء
08:23
ضبط كميات من المتفجرات والأسلحة الحربية والذخائر والقنابل داخل منزل في طرابلس... هذا ما أعلنه الأمن العام
أمن وقضاء
08:23
ضبط كميات من المتفجرات والأسلحة الحربية والذخائر والقنابل داخل منزل في طرابلس... هذا ما أعلنه الأمن العام
4
أخبار لبنان
08:16
"الداخلية" و"السياحة" تحدّدان سقف تعرفة ركن السيارات بـ500 ألف ليرة وبدل الخدمة في مؤسسات الإقامة بـ900 ألف ليرة
أخبار لبنان
08:16
"الداخلية" و"السياحة" تحدّدان سقف تعرفة ركن السيارات بـ500 ألف ليرة وبدل الخدمة في مؤسسات الإقامة بـ900 ألف ليرة
5
أخبار لبنان
03:30
وزارة المالية: تحويل الرواتب في القطاع العام الى مصرف لبنان
أخبار لبنان
03:30
وزارة المالية: تحويل الرواتب في القطاع العام الى مصرف لبنان
6
أمن وقضاء
08:41
بعد فقدان الاتصال به... العثور على الأب سمير ضو مقتولًا
أمن وقضاء
08:41
بعد فقدان الاتصال به... العثور على الأب سمير ضو مقتولًا
7
أخبار لبنان
00:30
أسرار الصحف 29-10-2026
أخبار لبنان
00:30
أسرار الصحف 29-10-2026
8
أخبار لبنان
12:15
قاسم: ما جرى في نتائج الانتخابات الإسرائيلية صورة من صور الهزيمة ولا محلَّ للنقاش حول سحب السلاح
أخبار لبنان
12:15
قاسم: ما جرى في نتائج الانتخابات الإسرائيلية صورة من صور الهزيمة ولا محلَّ للنقاش حول سحب السلاح
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More