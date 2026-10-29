كهرباء لبنان: عطل في سنترالات الهاتف المغذية لمركز التحكم الموقت في محطة الجمهور أدى إلى الانقطاع العام

أوضحت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان، أن الانقطاع العام للتيار الكهربائي الذي طرأ يوم أمس الواقع فيه 28/10/2026، والذي أدى إلى انقطاع الكهرباء عن مطار رفيق الحريري الدولي، نجم عن عطل في أنظمة الاتصالات في سنترالات الهاتف التي تؤمن الخدمة للمركز الموقت المستحدث في محطة التحويل الرئيسية في الجمهور، والذي تُدار منه الشبكة حالياً، وذلك منذ التدمير الكامل لمركز التحكم الوطني (N.C.C.) جراء انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، وقد أدّى هذا العطل في أنظمة الاتصالات إلى تأخير عملية إعادة الشبكة إلى الخدمة نظراً لتوقف الاتصالات الهاتفية".وأكدت المؤسسة أن العطل قد عولج، وأن التغذية الكهربائية قد عادت منذ ليل الأمس إلى طبيعتها، وعادت الأمور إلى مسارها المعتاد.كما أكدت استمرارها في بذل الجهود اللازمة لضمان استقرار الشبكة كهربائية بحده الأدنى، في ظل كمية إنتاج محدودة، ومعالجة أية أعطال طارئة بالسرعة الممكنة، وذلك في ظل أزمة الطاقة العالمية، وفي ظل الإمكانات والموارد المحدودة المتوفرة لدى المؤسسة، لتأمين التيار الكهربائي قدر المستطاع للمواطنين والمرافق العامة الأساسية في البلد، بما فيها مطار رفيق الحريري الدولي.