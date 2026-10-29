لجنة الأشغال تبحث اقتراح قانون لحماية سكك الحديد

"حزب الله" هنأ الرئيس البرازيلي بفوزه بالانتخابات ورحّب بقرار الأمم المتحدة الداعي إلى إنهاء الحصار الأميركي على كوبا

"حزب الله" هنأ الرئيس البرازيلي بفوزه بالانتخابات ورحّب بقرار الأمم المتحدة الداعي إلى إنهاء الحصار الأميركي على كوبا

وزير الاقتصاد: هناك مشكلة غلاء كبيرة ولكن هذا لا يبرّر الشوائب التي نراها