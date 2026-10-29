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"حزب الله" هنأ الرئيس البرازيلي بفوزه بالانتخابات ورحّب بقرار الأمم المتحدة الداعي إلى إنهاء الحصار الأميركي على كوبا

أخبار لبنان
2026-10-29 | 09:32
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&quot;حزب الله&quot; هنأ الرئيس البرازيلي بفوزه بالانتخابات ورحّب بقرار الأمم المتحدة الداعي إلى إنهاء الحصار الأميركي على كوبا
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"حزب الله" هنأ الرئيس البرازيلي بفوزه بالانتخابات ورحّب بقرار الأمم المتحدة الداعي إلى إنهاء الحصار الأميركي على كوبا

تقدّم "حزب الله" في بيان، بأحرّ التهاني إلى الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية، وتجديد الشعب البرازيلي ثقته به، "بما يعكس إرادته وخياراته الديمقراطية".

وقال البيان: "إذ يهنئ حزب الله الرئيس لولا بهذا الفوز، فإنه يثمّن مواقفه الداعمة لقضايا الشعوب المحقة وحقها في الحرية وتقرير المصير، ولا سيما القضية الفلسطينية، ووقوفه في وجه الهيمنة الأمريكية، ومواقفه المشرفة في إدانة حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبها العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني. ويرى حزب الله في تجديد الشعب البرازيلي ثقته بالرئيس لولا تأكيدًا لتمسكه بخياراته الوطنية المستقلة بعيداً عن الهيمنة والإملاءات الخارجية".

كما رحب "حزب الله" بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى إنهاء الحصار الأميركي المفروض على كوبا، مباركا للشعب الكوبي "هذا الانتصار للعدالة والحق، بعد عقود من الحصار والضغوط والظلم الذي تعرّض له". 

واعتبر أن "النهج الأميركي القائم على الحصار والتدخل في شؤون الدول وإخضاع شعوبها يمثّل إرهابًا دوليًا وانتهاكًا لحقوق الإنسان، ويكشف زيف الادعاءات  الأميركية بشأن الدفاع عن الديمقراطيات والحريات، وهو ما يستوجب من المجتمع الدولي مجابهته حفاظًا على ما تبقى من مبادئ القانون الدولي والإنساني". 

وفي هذا السياق، ثمّن حزب الله المواقف الداعية إلى احترام القانون الدولي، ورفض الحروب والاعتداءات، والانتصار لحقوق الشعوب وقضاياها العادلة، وفي مقدّمها القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير ومقاومة الاحتلال.

وأكد "حزب الله" تطلّعه إلى تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين لبنان والبرازيل وكوبا، بما يخدم مصالح شعوبها، ويسهم في ترسيخ قيم السيادة والاستقلال والعدالة، وبناء علاقات دولية قائمة على الاحترام المتبادل ورفض سياسات الهيمنة.

أخبار لبنان

حزب الله

البرازيل

كوبا

لولا دا سيلفا

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