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سلام ترأس اجتماعا لمتابعة المشاريع ذات الأولوية في إطار جهود العودة والتعافي وإعادة الإعمار في المناطق المتضرّرة
أخبار لبنان
2026-10-29 | 09:39
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سلام ترأس اجتماعا لمتابعة المشاريع ذات الأولوية في إطار جهود العودة والتعافي وإعادة الإعمار في المناطق المتضرّرة
ترأّس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، اجتماعا خصص لمتابعة المشاريع ذات الأولوية في إطار جهود العودة والتعافي وإعادة الإعمار في المناطق المتضرّرة، حضرته وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد ورئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد علي قباني والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد بسام النابلسي.
واطّلع الرئيس سلام خلال الاجتماع على تقدّم مشاريع تأهيل الطرق والبنى التحتية في الأقضية الجنوبية، كما تابع المناقصات المتعلقة بمشاريع الكهرباء والمياه والجسور، إضافةً إلى مشروع مركز الدفاع المدني في مدينة النبطية.
وتناول الاجتماع أيضاً ملف تأهيل المدارس التي استُخدمت مراكز إيواء خلال الحرب، إضافةً إلى المدارس المتضرّرة في الجنوب، بما يضمن إعادة تجهيزها واستئناف العملية التعليمية فيها.
كما تم البحث في المشاريع والمبادرات المنفّذة في القرى التجريبية ومشروع تأمين البيوت الجاهزة للأهالي المتضرّرين، إضافةً إلى متابعة أعمال الإغاثة في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وشدد الرئيس سلام على ضرورة "الإسراع في تنفيذ المشاريع ذات الأولوية وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن حسن سير الأعمال وتلبية احتياجات الأهالي وتسريع جهود العودة والتعافي في المناطق المتضررة".
أخبار لبنان
نواف سلام
الإعمار
الجنوب
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