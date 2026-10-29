رئيس الجمهورية: اللبنانيون تعبوا من حالة الحرب... ولا أحد يحمينا إلا مؤسسات الدولة

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن البلديات خطّ الدفاع الإنمائي الأول، مشيرا الى أن اللامركزية الإدارية الموسّعة ليست خياراً، بل ضرورة للإنماء المتوازن.



وشدد خلال استقباله وفدين من اتحادَي بلديات جبيل والضنية، على ضرورة الانتقال من الروتين الإداري إلى الإنماء الفعلي، والبدء بخطوات أساسية على طريق النهوض بالدولة من خلال الحوكمة الرقمية والشفافية.



وقال عون: "لا أحد يحمينا في لبنان إلا مؤسسات الدولة، ولتبقَ الثقة كبيرة بها، لأنها ضمانة الجميع وتحمي الجميع".



وأضاف: "اللبنانيون، من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب والبقاع، تعبوا من حالة الحرب، ولا مستحيل مع الإرادة الصلبة وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة".