سلسلة لقاءات في بعبدا

واصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لقاءاته، بعد ظهر اليوم ،في قصر بعبدا، واستهلها بلقاء وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، مطّلعًا منه على نتائج الزيارتين اللتين قام بهما للأردن وتشيكيا، والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين في هاتين الدولتين، والتي تناولت الأوضاع في لبنان والمنطقة، ودور الجيش في بسط سلطة الدولة وسيادتها على أراضيها، ومرحلة ما بعد انتهاء مهمة القوات الدولية العاملة في الجنوب.

واستقبل رئيس الجمهورية وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين، واطلع منه على شؤون الوزارة والخطوات التي تقوم بها في ملف تسجيل الدواء، ووقف عمل الشركات التي لا تستوفي الشروط.

وعرض وزير الصحة لابرز الإجراءات الإصلاحية التي تم اعتمادها، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما استقبل الرئيس عون رئيس المؤسسة العامة للإسكان المهندس روني لحود، واطلع منه على التحضيرات الجارية لبدء المؤسسة منح قروض إسكانيّة بعد اقرار موازنة ٢٠٢٧ وصدورها.