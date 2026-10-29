وزير العدل: لحصر صلاحية إجراء المناقلات والتشكيلات القضائية بمجلس القضاء الأعلى من دون إصدار مرسوم

أقامت رابطة قدامى القضاة حفل عشائها السنوي برعاية وزير العدل عادل نصار.

وثمن رئيس الرابطة القاضي عيسى الخوري، ما يقوم به مجلس القضاء الأعلى لجهة تفعيل الملاحقات الجزائية بقضايا الفساد.

وقال: "أما بالنسبة إلينا، نحن قدامى القضاة، فيجب علينا السعي لحصر صلاحية إجراء المناقلات والتشكيلات القضائية بمجلس القضاء الأعلى من دون الحاجة لإستصدار مرسوم، كما يجب علينا السعي إلى أن تكون للسلطة القضائية إستقلاليتها المالية".



وأضاف: "من جهة أخرى، علينا الإستمرار في العمل على توفير كل ما يستحقه القضاة، ولا سيما القدامى منهم، بالنسبة للضمانات والتقديمات، وبالتالي يجب تقديم الإقتراحات والمشاريع التي تراها الرابطة ذات أهمية، إذ إننا مصممون على العمل الدائم حيث يدعونا الواجب".