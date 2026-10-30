جعجع عرض مع السفير المصري الجديد التطورات

استقبل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب السفير المصري الجديد تميم خلاف، في زيارة بروتوكولية، رافقه فيها المستشار الأول في السفارة أحمد الحمامي، في حضور عضو الهيئة التنفيذية في "القوات" النائب السابق إدي أبي اللمع، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان.



وتم البحث في المستجدات اللبنانية والإقليمية، ولا سيّما في ضوء التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها على لبنان، فضلًا عن البحث في العلاقات الثنائية بين لبنان ومصر وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.