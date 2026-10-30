المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير أطلع رئيس الجمهورية على نتائج زيارته إلى السعودية وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد وعمل الأمن العام

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