رجي نقل تضامن لبنان إلى إسبانيا إثر حادثة القطارين

أجرى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي اتصالاً بنظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بوينو، قدّم خلاله تعازيه بالضحايا الذين سقطوا جراء حادثة تصادم القطارين في توليدو، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى. ونقل إليه تضامن لبنان، حكومةً وشعباً، مع إسبانيا وشعبها في هذا المصاب الأليم.