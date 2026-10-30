رجي التقى الزياني على هامش "حوار المنامة": اتفاق الإطار ساعد في الحد من الهجمات وتحييد بيروت

عقد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي، على هامش مشاركته في أعمال الدورة الثانية والعشرين من "حوار المنامة – قمة الأمن الإقليمي"، لقاء مع نظيره البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، تم خلاله عرض الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.



وشكر رجّي للبحرين حسن الاستضافة، مؤكداً "وقوف لبنان، حكومةً وشعباً، إلى جانبها في مواجهة أي اعتداء يستهدف أراضيها"، ومجدّداً "إدانته الهجمات التي تعرّضت لها المنامة".



وعرض رجّي "المستجدات السياسية والأمنية في لبنان، والجهود التي تبذلها الحكومة لترسيخ الاستقرار وتفعيل دور المؤسسات"، مشدّدا على "الموقف الحازم للدولة في صون سيادتها، وحصر السلاح بيد مؤسساتها الشرعية، وبسط سلطتها على كامل أراضيها".



كما أطلع نظيره البحريني على "مسار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل"، مجدّداً التأكيد أن "اتفاق الإطار ساعد في الحد من الهجمات وتحييد بيروت، لكن إسرائيل لم تلتزم الانسحاب، فيما حزب الله يرفض تسليم سلاحه".



من جهته، أكد الزياني "أهمية استقرار لبنان، الذي له مكانة في كل قلب بحريني"، معرباً عن تطلعه إلى "عودة العلاقات الثنائية إلى سابق عهدها".



وفي هذا السياق، ثمّن رجّي "خطوة افتتاح سفارة للبحرين في بيروت في تشرين الثاني الماضي"، متمنياً "تعيين سفير جديد في أقرب وقت".



وتمنى "موافقة البحرين على استئناف الخط الجوي المباشر بين البلدين، على أن يبدأ بالشحن الجوي التجاري، وبتسهيل منح تأشيرات الدخول للبنانيين الراغبين في زيارة المنامة".