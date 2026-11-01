سعد الحريري في ذكرى ميلاد والده الشهيد: أفضل ما نتذكره به هو أنه كان صاحب رؤية للبنان

كتب الرئيس سعد الحريري عبر حسابه على منصة "إكس": "في ذكرى ميلاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري، افضل ما نتذكره به هو انه كان صاحب رؤية للبنان في وقت يحتاج وطننا إلى الرؤية وصانعا للأمل والإيجابيات في زمن يحكمه اليأس والسلبية. وأجمل هدية له ان تعاد الذكرى باستخدام الذكاء الاصطناعي، تحية لرجل جعل من الحداثة مدخلا للسلم الداخلي وترميم الدولة وبناء الإنسان. رحمك الله يا والدي. سنبقى على العهد باذن الله".