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عودة: نصلي ليحفظ الرب لبنان من كل معتد ويجعل اللبنانيين أكثر تعلقا بأرضهم وسيادتهم وجيشهم
أخبار لبنان
2026-11-01 | 07:33
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عودة: نصلي ليحفظ الرب لبنان من كل معتد ويجعل اللبنانيين أكثر تعلقا بأرضهم وسيادتهم وجيشهم
ترأس متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الإرثوذكس المطران الياس عودة خدمة القداس في كاتدرائية القديس جاورجيوس.
وقال في عظة قداس الأحد: "ما أحوج عالمنا اليوم، وبلدنا خصوصا، إلى بيوت لا تكتفي بتعليم أبنائها كيف ينجحون، أو يدافعون عن مصالحهم، أو يحتالون على القوانين، بل كيف يرحمون، وكيف يستخدمون علمهم ومواهبهم لخدمة الحياة لا لاستغلال ضعف الآخرين وكرامتهم. وما أحوجنا إلى مواطنين يثمرون مواهبهم للخير العام لا لخدمة مصالحهم، أو في أعمال لا ترضي الله والضمير. اليوم، أصبح هدف معظم الأمهات أن يبرزن أو يصرن نجمات على وسائل التواصل، فأهملن تربية الأبناء وتنشئتهم على القيم والفضائل، فأصبحت المدارس تعج بأولاد يفتقرون إلى أدنى معايير التهذيب واللياقة والترتيب والأخلاق".
وأضاف: نصلي من أجل أن يحفظ الرب لبنان ويصونه من كل معتد على أرضه وسيادته وحريته وأهله، ومن أجل أن يجعل اللبنانيين أكثر تعلقا بأرضهم وسيادتهم وجيشهم، وأشد حفاظا على هويتهم ووحدتهم، وأمانة لوطنهم ولتاريخهم، لكي يستحقوا المستقبل".
أخبار لبنان
الياس عودة
لبنان
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