الرئيس عون تداول مع عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور في عدد من المواضيع السياسية المحلية والتطورات الإقليمية الأخيرة

كهرباء لبنان بدأت تنفيذ قرار قطع التيار عن الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات المتخلّفة عن تسديد مستحقاتها

كهرباء لبنان بدأت تنفيذ قرار قطع التيار عن الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات المتخلّفة عن تسديد مستحقاتها

رقم قياسي جديد في مرفأ بيروت: 2,072 حاوية نمطية مبردة في يوم واحد