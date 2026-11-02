كهرباء لبنان بدأت تنفيذ قرار قطع التيار عن الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات المتخلّفة عن تسديد مستحقاتها

اعلن مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان في بيان انه إنفاذاً للقرار القاضي بقطع التيار الكهربائي عن الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات المتخلّفة عن تسديد مستحقاتها، والتي لم تبادر حتى إلى التواصل مع مؤسسة كهرباء لبنان لتسوية أوضاعها، باشرت المؤسسة منذ صباح اليوم تحديث لوائح اشتراكات هذه الجهات، وأعطت التوجيهات اللازمة لتنفيذ القطع.



ويشكر مجلس الإدارة وسائل الإعلام التي واكبت هذه الحملة بإيجابية وسلّطت الضوء عليها، متمنّياً عليها توخّي الدقة في نشر أسماء الجهات المشمولة بالقطع والالتزام حصراً بما يصدر عن مجلس الإدارة، تفادياً لإثارة البلبلة.



وسيصدر مجلس الإدارة لاحقاً بياناً يوضح مجريات هذا اليوم ونتائج الإجراءات المتّخذة.