أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سعيد يشارك في ندوة رفيعة المستوى في المصرف المركزي الفرنسي حول إعادة الاندماج المالي للدول المتأثرة بسيطرة التنظيمات الإرهابية

أخبار لبنان
2026-11-02 | 05:05
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سعيد يشارك في ندوة رفيعة المستوى في المصرف المركزي الفرنسي حول إعادة الاندماج المالي للدول المتأثرة بسيطرة التنظيمات الإرهابية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
سعيد يشارك في ندوة رفيعة المستوى في المصرف المركزي الفرنسي حول إعادة الاندماج المالي للدول المتأثرة بسيطرة التنظيمات الإرهابية

شارك حاكم مصرف لبنان كريم سعيد في ندوة وحلقة نقاش رفيعة المستوى استضافها المصرف المركزي الفرنسي، خُصّصت لبحث سبل إعادة دمج الدول المتأثرة بسيطرة التنظيمات الإرهابية في النظام المالي الدولي، والتحديات المرتبطة باستعادة قدرتها على الوصول إلى الأسواق والمؤسسات المالية العالمية.

وجمعت الندوة عدداً من حكّام المصارف المركزية وكبار المسؤولين من المملكة العربية السعودية ومصر وسوريا وفلسطين ونيجيريا وجنوب أفريقيا، إلى جانب كبار المسؤولين في مجموعة العمل المالي (FATF)، وممثلين عن وزارات الخزانة الأميركية والفرنسية والبريطانية، والبنك المركزي الأوروبي، والاتحاد الأوروبي، وشخصيات بارزة من القطاع المالي الخاص الدولي. كما شارك في الندوة أعضاء من هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان، والمستشار القانوني الرئيسي للمصرف.

وتركّزت المناقشات على التحديات المؤسسية والتنظيمية والمالية التي تواجه الدول الساعية إلى استعادة نزاهة أنظمتها المالية ومصداقيتها، وتعزيز أطر مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية والمصارف المراسلة.

وتأتي مشاركة حاكم مصرف لبنان تأكيداً على التزام المصرف بتعزيز الشفافية المالية، ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة وتمويل الإرهاب، والعمل على إعادة دمج لبنان في النظام المالي الدولي، وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة وأفضل الممارسات.

كما شكّلت الندوة منصة مهمة للحوار بين السلطات النقدية والهيئات الرقابية الدولية والمؤسسات المالية الخاصة، حول الإجراءات الضرورية لاستعادة الاستقرار المالي والمصداقية المؤسسية، وضمان الوصول المستدام إلى الأسواق المالية العالمية.

أخبار لبنان

يشارك

رفيعة

المستوى

المصرف

المركزي

الفرنسي

إعادة

الاندماج

المالي

للدول

المتأثرة

بسيطرة

التنظيمات

الإرهابية

LBCI التالي
الرئيس عون اطّلع من المدّعي العام في ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس على عمل النيابة العامة منوّهاً بالجهد المبذول في سبيل تفعيل الدور الرقابي لديوان المحاسبة
كهرباء لبنان بدأت تنفيذ قرار قطع التيار عن الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات المتخلّفة عن تسديد مستحقاتها
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-08-27

الرئيس عون عرض مع جابر وسعيد شؤوناً مالية وقانون إعادة هيكلة المصارف واستقبل زواراً

LBCI
آخر الأخبار
2026-08-27

الرئيس جوزاف عون عرض مع وزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد شؤوناً مالية وقانون إعادة هيكلة المصارف الذي أقره مجلس النواب مؤخراً

LBCI
أخبار لبنان
2026-09-22

ناصر الدين شارك في ندوة حول متخصصة حول رعاية مرضى السرطان واتاحة الأدوية بتكلفة ميسّرة

LBCI
أخبار دولية
2026-10-31

عراقجي: إيران ناقشت رسالة فانس في اجتماعات رفيعة المستوى

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:04

إحتراق مستودع يتضمن مفرقعات في جورة البلوط... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:56

"كهرباء لبنان" بدأت قطع التيار... وهذه الصورة من بلدية بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:55

الوفد الوزاري اللبناني في سوريا... هذه تفاصيل مباحثاته

LBCI
أخبار لبنان
07:41

بعد الحريق الكبير... بيان لبلدية جورة البلوط

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-01-28

الأمطار تعيق البحث عن 32 مفقودا بعد انهيار أرضي في إندونيسيا

LBCI
أمن وقضاء
2026-10-28

غرفة لتخزين المخدّرات عند مدخل مخيّم صبرا… وشعبة المعلومات تكشف نشاطها وتوقف متورّطَين!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-08-11

لبنان يسابق الوقت للخروج من اللائحة الرمادية

LBCI
أخبار لبنان
2026-07-02

مقدّمة النشرة المسائيّة 02-07-2026

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:04

إحتراق مستودع يتضمن مفرقعات في جورة البلوط... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:56

"كهرباء لبنان" بدأت قطع التيار... وهذه الصورة من بلدية بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:55

الوفد الوزاري اللبناني في سوريا... هذه تفاصيل مباحثاته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:04

في مبادرة تهدف إلى دعم التفاح... شراكة بين وزارة الزراعة وToters

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:02

جولة لوزيرة البيئة في عكار... وتطرق إلى حرائق الغابات والنفايات وتلوث نهر الاسطوان

LBCI
أخبار دولية
06:58

بقائي: أساس الدبلوماسية مع أميركا هو مقترح إيران المكون من سبع خطوات وهناك فرصة لتنفيذه خلال يومين

LBCI
أمن وقضاء
03:28

"كهرباء لبنان" تبدأ بقطع التيار عن الإدارات والمؤسسات المتخلفة عن دفع مستحقاتها للمؤسسة...

LBCI
أخبار لبنان
03:27

زيارة وفد وزاري لبناني إلى سوريا... هذه التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
01:47

رئيس أدنوك: سحب نحو مليار برميل من المخزون العالمي جراء تعطل مضيق هرمز

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
09:09

تعليمات من طيران الشرق الاوسط للمسافرين من الرياض الى بيروت...

LBCI
خبر عاجل
05:17

منصة Betarabia ترد على الحملة التي تستهدفها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

العرق اللبناني… حكاية تراث وصناعة تتوارثها الأجيال من زحلة إلى العالم

LBCI
أمن وقضاء
03:28

"كهرباء لبنان" تبدأ بقطع التيار عن الإدارات والمؤسسات المتخلفة عن دفع مستحقاتها للمؤسسة...

LBCI
أمن وقضاء
03:30

نتائج تحقيق الهيئة العامة للطيران المدني أكدت سلامة طائرة "بيروت وينغز" وعدم وجود خلل فني أو تقصير في الصيانة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

بيت الوسط يجمع من فرّقتهم العزوف... فماذا كشفت مصادر المستقبل للـLBCI عن العودة السياسية؟

LBCI
خبر عاجل
06:46

معلومات الـLBCI: الدخان الأبيض المتصاعد من منطقة جورة البلوط هو نتيجة إحتراق مستودع لمؤسسة جريس نعوم يتضمن مفرقعات ولا يزال مشتعلًا حتى الآن ويُعمل على إخماد الحريق فيه

LBCI
أخبار لبنان
03:27

زيارة وفد وزاري لبناني إلى سوريا... هذه التفاصيل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More