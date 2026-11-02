الرئيس عون اطّلع من المدّعي العام في ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس على عمل النيابة العامة منوّهاً بالجهد المبذول في سبيل تفعيل الدور الرقابي لديوان المحاسبة

منصة Betarabia ترد على الحملة التي تستهدفها

منصة Betarabia ترد على الحملة التي تستهدفها

سعيد يشارك في ندوة رفيعة المستوى في المصرف المركزي الفرنسي حول إعادة الاندماج المالي للدول المتأثرة بسيطرة التنظيمات الإرهابية