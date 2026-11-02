أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
22
o
الجنوب
26
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
25
o
متن
25
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
25
o
البقاع
22
o
الجنوب
26
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
25
o
متن
25
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
عبدالله اثر جلسة لجنة الصحة: لن نقبل بالانتقاص من صلاحيات الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء وتفعيلها أولوية لحماية صحة المواطنين
أخبار لبنان
2026-11-02 | 05:21
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
عبدالله اثر جلسة لجنة الصحة: لن نقبل بالانتقاص من صلاحيات الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء وتفعيلها أولوية لحماية صحة المواطنين
عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب بلال عبدالله، وحضور أعضاء اللجنة ووفد من الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء، خُصصت للبحث في أسباب تعثر انطلاقة الهيئة وضرورة إطلاق عمل هذه المؤسسة التي طال انتظارها.
وقال عبدالله عقب الجلسة: "خصصت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية اجتماعها اليوم للتباحث مع الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء في أسباب تعثر انطلاقة الهيئة، وضرورة إطلاق عجلة هذه المؤسسة التي انتظرناها طويلاً، والتي استغرقت سنوات من العمل التشريعي إلى حين إنجاز قانونها الذي أُقر عام 2015، لكنه، للأسف، بقي في الأدراج إلى حين تشكيل الحكومة الحالية. ونسجل لهذه الحكومة العمل على تحريك هذا الملف، نظراً إلى أهمية الهيئة في الحفاظ على سلامة المواطنين".
وأضاف: "نتحدث اليوم في وقت نعتقد فيه أن الرأي العام في لبنان ربما يكون منشغلاً بحالات التسمم والإصابات التي تسجل هنا وهناك، وإن كان بعض الإعلام قد بالغ في تناول هذه المسألة. لكن بالنسبة إلينا، كلجنة صحة نيابية، وبالنسبة إلى المجلس النيابي، وأنا أعرف حرص الرئيس نبيه بري على هذا الموضوع، فإن هيئة سلامة الغذاء تأتي في مقدمة الهيئات من حيث الأهمية، بل إن أهميتها تفوق أهمية كل الهيئات الناظمة التي أُغدقت عليها الأموال والإمكانات والصلاحيات".
وشدد عبدالله على أن "لجنة الصحة النيابية لا تقبل بأن تُحجب الصلاحيات عن الهيئة، خصوصاً أنها معنية بصحة الناس جميعاً. وقد ناقشنا هذا الموضوع مطولاً مع الهيئة، ونشكر المؤسسات التي تحاول، قدر الإمكان، متابعة هذا الملف، لكن ذلك لم يعد كافياً".
وأشر إلى أنه "عندما أقرّ المشرّع ضرورة وجود مرجعية واحدة لهذا الموضوع، من المصدر إلى المستهلك، لم يكن ذلك من قبيل الصدفة، بل كان الهدف إخضاع جميع حلقات السلسلة الغذائية للرقابة، وليس اعتماد الرقابة بالتقسيط. إن وجود الهيئة وتوفير الصلاحيات والإمكانات المطلوبة لعملها، وتأمين مقر ثابت لها، وتعزيزها مستقبلاً بجهاز إداري وميداني كبير يمكّنها من القيام بمهامها، كلها أمور تشكل أولويات أساسية".
وشدد على أن "أي إجحاف بحق الهيئة لن نقبل به"، معلناً أنه "سيكون هناك لقاء مع رئيس الحكومة نواف سلام لمتابعة هذا الموضوع"، ومعبّراً عن اعتقاده بأن الأمور" ستصل إلى المكان الصحيح".
واكد أن "الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء سيكون لها دور أساسي وجوهري وشامل في إطار الحفاظ على صحة المواطن اللبناني وسلامته".
أخبار لبنان
الصحة:
بالانتقاص
صلاحيات
الهيئة
الوطنية
لسلامة
الغذاء
وتفعيلها
أولوية
لحماية
المواطنين
التالي
الحجار بحث مع اللواء شقير في الأوضاع الأمنية وأثنى على عملية ضبط شحنة الكوكايين
منصة Betarabia ترد على الحملة التي تستهدفها
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-09-14
لجنة الصحة بحثت ملف الدواء... عبدالله: وزير الصحة باشر التحضير لتشكيل الهيئة الوطنية للدواء
أخبار لبنان
2026-09-14
لجنة الصحة بحثت ملف الدواء... عبدالله: وزير الصحة باشر التحضير لتشكيل الهيئة الوطنية للدواء
0
آخر الأخبار
2026-10-08
سلام: من أجل حماية الاستقرار النقدي والقوة الشرائية للمواطنين لن ننفق أموالاً لا نملكها وسنعمل على تحسين استخدام كلّ مبلغ نحصّله وتوجيهه نحو الأولويات التي تهمّ الناس
آخر الأخبار
2026-10-08
سلام: من أجل حماية الاستقرار النقدي والقوة الشرائية للمواطنين لن ننفق أموالاً لا نملكها وسنعمل على تحسين استخدام كلّ مبلغ نحصّله وتوجيهه نحو الأولويات التي تهمّ الناس
0
أخبار لبنان
2026-10-02
القزي بعد ضبط أدوية و"بوتوكس" و"فيلر" مهرّبة: صحة الناس أولوية… وتعاون المواطنين يساعدنا على كشف مخازن التهريب
أخبار لبنان
2026-10-02
القزي بعد ضبط أدوية و"بوتوكس" و"فيلر" مهرّبة: صحة الناس أولوية… وتعاون المواطنين يساعدنا على كشف مخازن التهريب
0
أخبار لبنان
2026-08-15
وزارة الأشغال: نُصلح ما تهدّمه الاعتداءات والأولوية لسلامة عمّالنا والمواطنين
أخبار لبنان
2026-08-15
وزارة الأشغال: نُصلح ما تهدّمه الاعتداءات والأولوية لسلامة عمّالنا والمواطنين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:04
إحتراق مستودع يتضمن مفرقعات في جورة البلوط... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
08:04
إحتراق مستودع يتضمن مفرقعات في جورة البلوط... اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
07:56
"كهرباء لبنان" بدأت قطع التيار... وهذه الصورة من بلدية بيروت
تقارير نشرة الاخبار
07:56
"كهرباء لبنان" بدأت قطع التيار... وهذه الصورة من بلدية بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
07:55
الوفد الوزاري اللبناني في سوريا... هذه تفاصيل مباحثاته
تقارير نشرة الاخبار
07:55
الوفد الوزاري اللبناني في سوريا... هذه تفاصيل مباحثاته
0
أخبار لبنان
07:41
بعد الحريق الكبير... بيان لبلدية جورة البلوط
أخبار لبنان
07:41
بعد الحريق الكبير... بيان لبلدية جورة البلوط
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-01-28
الأمطار تعيق البحث عن 32 مفقودا بعد انهيار أرضي في إندونيسيا
أخبار دولية
2026-01-28
الأمطار تعيق البحث عن 32 مفقودا بعد انهيار أرضي في إندونيسيا
0
أمن وقضاء
2026-10-28
غرفة لتخزين المخدّرات عند مدخل مخيّم صبرا… وشعبة المعلومات تكشف نشاطها وتوقف متورّطَين!
أمن وقضاء
2026-10-28
غرفة لتخزين المخدّرات عند مدخل مخيّم صبرا… وشعبة المعلومات تكشف نشاطها وتوقف متورّطَين!
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-08-11
لبنان يسابق الوقت للخروج من اللائحة الرمادية
تقارير نشرة الاخبار
2026-08-11
لبنان يسابق الوقت للخروج من اللائحة الرمادية
0
أخبار لبنان
2026-07-02
مقدّمة النشرة المسائيّة 02-07-2026
أخبار لبنان
2026-07-02
مقدّمة النشرة المسائيّة 02-07-2026
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:04
إحتراق مستودع يتضمن مفرقعات في جورة البلوط... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
08:04
إحتراق مستودع يتضمن مفرقعات في جورة البلوط... اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
07:56
"كهرباء لبنان" بدأت قطع التيار... وهذه الصورة من بلدية بيروت
تقارير نشرة الاخبار
07:56
"كهرباء لبنان" بدأت قطع التيار... وهذه الصورة من بلدية بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
07:55
الوفد الوزاري اللبناني في سوريا... هذه تفاصيل مباحثاته
تقارير نشرة الاخبار
07:55
الوفد الوزاري اللبناني في سوريا... هذه تفاصيل مباحثاته
0
تقارير نشرة الاخبار
07:04
في مبادرة تهدف إلى دعم التفاح... شراكة بين وزارة الزراعة وToters
تقارير نشرة الاخبار
07:04
في مبادرة تهدف إلى دعم التفاح... شراكة بين وزارة الزراعة وToters
0
تقارير نشرة الاخبار
07:02
جولة لوزيرة البيئة في عكار... وتطرق إلى حرائق الغابات والنفايات وتلوث نهر الاسطوان
تقارير نشرة الاخبار
07:02
جولة لوزيرة البيئة في عكار... وتطرق إلى حرائق الغابات والنفايات وتلوث نهر الاسطوان
0
أخبار دولية
06:58
بقائي: أساس الدبلوماسية مع أميركا هو مقترح إيران المكون من سبع خطوات وهناك فرصة لتنفيذه خلال يومين
أخبار دولية
06:58
بقائي: أساس الدبلوماسية مع أميركا هو مقترح إيران المكون من سبع خطوات وهناك فرصة لتنفيذه خلال يومين
0
أمن وقضاء
03:28
"كهرباء لبنان" تبدأ بقطع التيار عن الإدارات والمؤسسات المتخلفة عن دفع مستحقاتها للمؤسسة...
أمن وقضاء
03:28
"كهرباء لبنان" تبدأ بقطع التيار عن الإدارات والمؤسسات المتخلفة عن دفع مستحقاتها للمؤسسة...
0
أخبار لبنان
03:27
زيارة وفد وزاري لبناني إلى سوريا... هذه التفاصيل
أخبار لبنان
03:27
زيارة وفد وزاري لبناني إلى سوريا... هذه التفاصيل
0
أخبار دولية
01:47
رئيس أدنوك: سحب نحو مليار برميل من المخزون العالمي جراء تعطل مضيق هرمز
أخبار دولية
01:47
رئيس أدنوك: سحب نحو مليار برميل من المخزون العالمي جراء تعطل مضيق هرمز
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
09:09
تعليمات من طيران الشرق الاوسط للمسافرين من الرياض الى بيروت...
أخبار لبنان
09:09
تعليمات من طيران الشرق الاوسط للمسافرين من الرياض الى بيروت...
2
خبر عاجل
05:17
منصة Betarabia ترد على الحملة التي تستهدفها
خبر عاجل
05:17
منصة Betarabia ترد على الحملة التي تستهدفها
3
تقارير نشرة الاخبار
13:36
العرق اللبناني… حكاية تراث وصناعة تتوارثها الأجيال من زحلة إلى العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:36
العرق اللبناني… حكاية تراث وصناعة تتوارثها الأجيال من زحلة إلى العالم
4
أمن وقضاء
03:28
"كهرباء لبنان" تبدأ بقطع التيار عن الإدارات والمؤسسات المتخلفة عن دفع مستحقاتها للمؤسسة...
أمن وقضاء
03:28
"كهرباء لبنان" تبدأ بقطع التيار عن الإدارات والمؤسسات المتخلفة عن دفع مستحقاتها للمؤسسة...
5
أمن وقضاء
03:30
نتائج تحقيق الهيئة العامة للطيران المدني أكدت سلامة طائرة "بيروت وينغز" وعدم وجود خلل فني أو تقصير في الصيانة
أمن وقضاء
03:30
نتائج تحقيق الهيئة العامة للطيران المدني أكدت سلامة طائرة "بيروت وينغز" وعدم وجود خلل فني أو تقصير في الصيانة
6
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بيت الوسط يجمع من فرّقتهم العزوف... فماذا كشفت مصادر المستقبل للـLBCI عن العودة السياسية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بيت الوسط يجمع من فرّقتهم العزوف... فماذا كشفت مصادر المستقبل للـLBCI عن العودة السياسية؟
7
خبر عاجل
06:46
معلومات الـLBCI: الدخان الأبيض المتصاعد من منطقة جورة البلوط هو نتيجة إحتراق مستودع لمؤسسة جريس نعوم يتضمن مفرقعات ولا يزال مشتعلًا حتى الآن ويُعمل على إخماد الحريق فيه
خبر عاجل
06:46
معلومات الـLBCI: الدخان الأبيض المتصاعد من منطقة جورة البلوط هو نتيجة إحتراق مستودع لمؤسسة جريس نعوم يتضمن مفرقعات ولا يزال مشتعلًا حتى الآن ويُعمل على إخماد الحريق فيه
8
أخبار لبنان
03:27
زيارة وفد وزاري لبناني إلى سوريا... هذه التفاصيل
أخبار لبنان
03:27
زيارة وفد وزاري لبناني إلى سوريا... هذه التفاصيل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More