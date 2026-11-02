الحجار بحث مع اللواء شقير في الأوضاع الأمنية وأثنى على عملية ضبط شحنة الكوكايين

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه، المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، وجرى عرض للأوضاع الأمنية في البلاد، والتدابير والإجراءات التي تتخذها المديرية العامة للأمن العام في إطار مهامها الرامية إلى ضبط الأمن ومكافحة الجرائم بمختلف أشكالها.



وأثنى الوزير الحجار على العملية التي نفذتها المديرية العامة للأمن العام، واستندت إلى رصد ومراقبة دقيقة لشحنة من الكوكايين، منذ انطلاقها من غانا وصولا إلى لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، حيث تم التنسيق مع مديرية الجمارك في المطار، مما أتاح اتخاذ الإجراءات اللازمة وتفتيش الشحنة وضبطها.



واعتبر أن هذه العملية تعكس مستوى الجهوزية والاحترافية في العمل الأمني، وتؤكد أهمية التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية والإدارات المعنية، لا سيما في المرافق الحيوية، بما يتيح إحباط محاولات التهريب والتصدي للشبكات الناشطة في تجارة المخدرات والممنوعات.



وأكد الوزير الحجار أن حماية أمن المجتمع والوطن مسؤولية مشتركة، تستوجب استمرار اليقظة وتفعيل العمل الاستباقي وتعزيز التكامل بين الأجهزة المعنية، بما يضمن التصدي للمخاطر والتهديدات وصون سلامة المواطنين وأمنهم، مشددا على أن لبنان لن يكون ممرا للمخدرات إلى المجتمع اللبناني أو إلى الدول الشقيقة والصديقة.