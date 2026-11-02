عون اكد حرصه على صون حقوق العاملين في هيئة "أوجيرو" واطلع على التحضيرات لمؤتمر المجالس والمحاكم الدستورية في لبنان

عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع وزير الاتصالات المهندس شارل الحاج ملف شركة "اتصالات لبنان"، مؤكداً "حرصه على صون حقوق العاملين في هيئة "أوجيرو"وضمان انتقالهم إلى الشركة، ومشدّداً على "ضرورة الإسراع في إطلاقها، نظراً لأهمية هذا القطاع للاقتصاد الوطني".



وعرض الوزير الحاج على رئيس الجمهورية مسار معالجة شبكات الإنترنت غير المرخّصة، بالتنسيق مع الهيئة المنظّمة للاتصالات، ضمن صلاحياتها القانونية. وشدّد الرئيس عون على تشجيع هيئة "أوجيرو" والقطاع الخاص على بناء شبكات مرخّصة وفق شروط متساوية للجميع، للانتقال سريعاً من الإنترنت المحدود إلى خدمات النطاق العريض، في إطار احترام القانون ومن دون أي زيادة في الأسعار على المواطنين".



واستقبل رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب الذي أطلعه على التحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر في لبنان يومَي ٨ و٩ كانون الأول المقبل، حول"المقارنة بين المجالس والمحاكم الدستورية"، بهدف الاستفادة من خبرات هذه المجالس في الدول العربية وشمال أفريقيا.



وأطلع القاضي مشلب الرئيس عون على نتائج زياراته لمصر ورومانيا وإسبانيا، حيث التقى عدداً من كبار المسؤولين فيها، إضافةً إلى رؤساء المجالس والمحاكم الدستورية.