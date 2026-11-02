الرئيس بري عرض مع زواره للاوضاع العامة واستقبل مجلس ادارة مصلحة الليطاني

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، حيث تم عرض للأوضاع العامة لا سيما المالية والنقدية منها .



واستقبل بري المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية وأعضاء مجلس الإدارة، أطلعه على "أوضاع ومشاريع وخطط وبرامج عمل المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بما يتصل بمشاريع الري وتوليد الطاقة الكهرومائية وسبل حماية النهر من التلوث اضافة الى حجم الاضرار الناجمة عن العدوان الاسرائيلي".



وبعد اللقاء، تحدث علوية، فقال :" مجلس إدارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تشرّف اليوم بزيارة الرئيس نبيه بري حيث جرى إطلاعه على التفاصيل المتعلقة بسير مشاريع المصلحة، لاسيما الاعتداءات الإسرائيلية اللي تعرض لها مشروع 800 بالمنطقة المحتلة".



واضاف علوية : "كما تم اطلاع دولته أيضا على سير المشاريع المتعلقة بتوليد الطاقة الكهرومائية وإنتاج الطاقة الكهرومائية للمصلحة وأهميته بالنسبة للمناطق الواقعة ضمن المحطات المغذّاة من محطتي الأولي وعبد العال ، اضافة لسير العمل بمشروع ري القاسمية و سير قرض البنك الدولي المتعلق بتأهيل معامل الليطاني".



وتابع: "طبعا كان هناك دعم من دولة الرئيس لضرورة حماية نهر الليطاني من التلوث ، وأيضا التأكيد على حماية مشاريع الليطاني من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي تطاول المنشآت ومياه نهر الليطاني في الحوض الأدنى".



وختم علوية: "نحن اليوم مستمرون في خدمة الناس ومستمرون أيضا بتأمين خدمات الري والطاقة الكهرومائية لكل المناطق المستفيدة والمغذّاة رغم الظروف الصعبة ورغم التحديات الكبيرة".



واستقبل الرئيس بري الوزير السابق غازي العريضي، وعرض معه للاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة اسرائيل اعتداءاتها على القرى والبلدات اللبنانية الجنوبية اضافة لشؤون وطنية.