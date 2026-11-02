الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
15
o
الجنوب
24
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
بيروت 303
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
15
o
الجنوب
24
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
كهرباء لبنان: إعادة التغذية للمؤسسات التي سوّت مستحقاتها.. والقطع مستمر عن المتخلّفين عن الدفع
أخبار لبنان
2026-11-02 | 08:56
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
كهرباء لبنان: إعادة التغذية للمؤسسات التي سوّت مستحقاتها.. والقطع مستمر عن المتخلّفين عن الدفع
أعلن مجلس إدارة كهرباء لبنان أنه "عطفاً على البيان الصادر صباح اليوم، وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة، باشرت الفرق المختصة قطع التيار الكهربائي عن الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات المتخلّفة عن تسديد مستحقاتها أو مراجعة المؤسسة لتسوية أوضاعها، وذلك وفقاً للوائح المنقّحة والمسلّمة من الإدارة إلى المديريات المعنية".
وقال في بيان "على أثر ذلك، تواصل عدد كبير من الجهات المعنية مع المؤسسة لتسوية أوضاعها، وسدّد دفعات من المستحقات المتوجبة عليه، مع تقديم تعهّدات خطية بجدولة المبالغ المتبقية وتسديدها على دفعات شهرية. في المقابل، لم تبادر جهات أخرى إلى أي تسديد".
وأضاف: "لذا توضح المؤسسة أنّ إعادة التغذية اقتصرت على الجهات التي سدّدت جزءاً من مستحقاتها وتعهّدت خطياً بتسديد المبالغ المتبقية على دفعات شهرية. كما تعهّدت جميع الجهات التي تواصلت مع المؤسسة بتسديد فواتير استهلاكها المقبلة شهرياً وبانتظام، تفادياً لتراكم مستحقات جديدة".
هذا وأكد مجلس الإدارة أنّ هذا الملف سيبقى مفتوحاً، وأنّ متابعة التحصيل ستستمر حتى تسديد كامل المتأخرات، على أن يُعاد قطع التيار الكهربائي عن أي جهة تتخلّف عن الالتزام بالتسويات أو عن تسديد فواتيرها الجارية.
كما شدد المجلس أنّ هذه الإجراءات ليست موجّهة ضد الدولة أو أيّ من مؤسساتها، بل تندرج في صلب واجباته في تحصيل مستحقات المؤسسة والحفاظ على المال العام.
كذلك، أهب بالإدارات والمؤسسات المعنية المبادرة إلى الوفاء بالتزاماتها، باعتبار تسديد بدل استهلاك الكهرباء من أبسط الموجبات البديهية التي يُفترض الالتزام بها تلقائياً.
وابدى استغرابه للضجة التي رافقت تطبيق إجراء يندرج ضمن أبسط مسؤولياته وواجباته.
كما شكر الإدارات والمؤسسات التي تجاوبت، ووسائل الإعلام كافة التي واكبت هذه الخطوة، ويؤكد مواصلة جهوده لضمان استمرارية مؤسسة كهرباء لبنان واستدامتها المالية، والعمل على زيادة الإنتاج وساعات التغذية الكهربائية.
أخبار لبنان
لبنان:
إعادة
التغذية
للمؤسسات
مستحقاتها..
والقطع
مستمر
المتخلّفين
الدفع
التالي
الجيش ينفّذ تدابير أمنية في مختلف المناطق ويوقف 7 مواطنين بينهم رئيس عصابة سرقة و99 سوريًّا
جابر: موازنة ٢٠٢٧ لحماية الاستقرار والأمان الاجتماعي… والإصلاح المصرفي والكهرباء مدخل للنهوض
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
03:28
"كهرباء لبنان" تبدأ بقطع التيار عن الإدارات والمؤسسات المتخلفة عن دفع مستحقاتها للمؤسسة...
أمن وقضاء
03:28
"كهرباء لبنان" تبدأ بقطع التيار عن الإدارات والمؤسسات المتخلفة عن دفع مستحقاتها للمؤسسة...
0
أخبار لبنان
04:56
كهرباء لبنان بدأت تنفيذ قرار قطع التيار عن الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات المتخلّفة عن تسديد مستحقاتها
أخبار لبنان
04:56
كهرباء لبنان بدأت تنفيذ قرار قطع التيار عن الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات المتخلّفة عن تسديد مستحقاتها
0
أخبار لبنان
2026-10-23
"كهرباء لبنان" تقرّر قطع التيار عن الإدارات والمؤسسات العامة المتخلّفة عن تسديد مستحقاتها...
أخبار لبنان
2026-10-23
"كهرباء لبنان" تقرّر قطع التيار عن الإدارات والمؤسسات العامة المتخلّفة عن تسديد مستحقاتها...
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-08-25
258 مليون دولار على الدولة لكهرباء لبنان... الدفع بدأ والقطع أيضاً للمتخلفين
تقارير نشرة الاخبار
2026-08-25
258 مليون دولار على الدولة لكهرباء لبنان... الدفع بدأ والقطع أيضاً للمتخلفين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:26
إجتماعات مكثفة للصدي في أبو ظبي ولقاء مع نظيره الاماراتي
أخبار لبنان
10:26
إجتماعات مكثفة للصدي في أبو ظبي ولقاء مع نظيره الاماراتي
0
أخبار لبنان
10:20
مخزومي: لا أعوّل على قرار حزب الله بالدخول في حرب جديدة
أخبار لبنان
10:20
مخزومي: لا أعوّل على قرار حزب الله بالدخول في حرب جديدة
0
أخبار لبنان
10:09
اجتماع في السراي للبحث في مشروع الاشتراك الرقميّ المتكامل
أخبار لبنان
10:09
اجتماع في السراي للبحث في مشروع الاشتراك الرقميّ المتكامل
0
أخبار لبنان
09:58
وزيرة البيئة: القصف الإسرائيليّ أحرق ٧ آلاف هكتار في خمسة أشهر
أخبار لبنان
09:58
وزيرة البيئة: القصف الإسرائيليّ أحرق ٧ آلاف هكتار في خمسة أشهر
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2026-03-05
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: حصيلة العدوان الاسرائيلي منذ فجر الاثنين 2 آذار حتى بعد ظهر اليوم ارتفعت إلى 100 وشهيدين و638 جريحا وهذه الحصيلة مرشحة للارتفاع مع استقبال المستشفيات المزيد من الاصابات
خبر عاجل
2026-03-05
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: حصيلة العدوان الاسرائيلي منذ فجر الاثنين 2 آذار حتى بعد ظهر اليوم ارتفعت إلى 100 وشهيدين و638 جريحا وهذه الحصيلة مرشحة للارتفاع مع استقبال المستشفيات المزيد من الاصابات
0
آخر الأخبار
2026-03-22
الوكالة الوطنية: غارة على الريحان - جزين
آخر الأخبار
2026-03-22
الوكالة الوطنية: غارة على الريحان - جزين
0
اقتصاد
2026-04-01
وزارة الاقتصاد: 12 محضر ضبط بحق أصحاب مولدات شمالاً
اقتصاد
2026-04-01
وزارة الاقتصاد: 12 محضر ضبط بحق أصحاب مولدات شمالاً
0
آخر الأخبار
2026-10-16
التحالف: اعترضنا ودمرنا 3 مسيرات في المنطقة الجنوبية ومنطقة الرياض بالسعودية
آخر الأخبار
2026-10-16
التحالف: اعترضنا ودمرنا 3 مسيرات في المنطقة الجنوبية ومنطقة الرياض بالسعودية
بالفيديو
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
10:42
من البطاطا المحشية بالشاورما إلى حلوى "كرامبل التفاح"… وصفتان مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
10:42
من البطاطا المحشية بالشاورما إلى حلوى "كرامبل التفاح"… وصفتان مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
08:04
إحتراق مستودع يتضمن مفرقعات في جورة البلوط... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
08:04
إحتراق مستودع يتضمن مفرقعات في جورة البلوط... اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
07:56
"كهرباء لبنان" بدأت قطع التيار... وهذه الصورة من بلدية بيروت
تقارير نشرة الاخبار
07:56
"كهرباء لبنان" بدأت قطع التيار... وهذه الصورة من بلدية بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
07:55
الوفد الوزاري اللبناني في سوريا... هذه تفاصيل مباحثاته
تقارير نشرة الاخبار
07:55
الوفد الوزاري اللبناني في سوريا... هذه تفاصيل مباحثاته
0
تقارير نشرة الاخبار
07:04
في مبادرة تهدف إلى دعم التفاح... شراكة بين وزارة الزراعة وToters
تقارير نشرة الاخبار
07:04
في مبادرة تهدف إلى دعم التفاح... شراكة بين وزارة الزراعة وToters
0
تقارير نشرة الاخبار
07:02
جولة لوزيرة البيئة في عكار... وتطرق إلى حرائق الغابات والنفايات وتلوث نهر الاسطوان
تقارير نشرة الاخبار
07:02
جولة لوزيرة البيئة في عكار... وتطرق إلى حرائق الغابات والنفايات وتلوث نهر الاسطوان
0
أخبار دولية
06:58
بقائي: أساس الدبلوماسية مع أميركا هو مقترح إيران المكون من سبع خطوات وهناك فرصة لتنفيذه خلال يومين
أخبار دولية
06:58
بقائي: أساس الدبلوماسية مع أميركا هو مقترح إيران المكون من سبع خطوات وهناك فرصة لتنفيذه خلال يومين
0
أمن وقضاء
03:28
"كهرباء لبنان" تبدأ بقطع التيار عن الإدارات والمؤسسات المتخلفة عن دفع مستحقاتها للمؤسسة...
أمن وقضاء
03:28
"كهرباء لبنان" تبدأ بقطع التيار عن الإدارات والمؤسسات المتخلفة عن دفع مستحقاتها للمؤسسة...
0
أخبار لبنان
03:27
زيارة وفد وزاري لبناني إلى سوريا... هذه التفاصيل
أخبار لبنان
03:27
زيارة وفد وزاري لبناني إلى سوريا... هذه التفاصيل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
05:17
منصة Betarabia ترد على الحملة التي تستهدفها
خبر عاجل
05:17
منصة Betarabia ترد على الحملة التي تستهدفها
2
تقارير نشرة الاخبار
13:36
العرق اللبناني… حكاية تراث وصناعة تتوارثها الأجيال من زحلة إلى العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:36
العرق اللبناني… حكاية تراث وصناعة تتوارثها الأجيال من زحلة إلى العالم
3
أمن وقضاء
03:30
نتائج تحقيق الهيئة العامة للطيران المدني أكدت سلامة طائرة "بيروت وينغز" وعدم وجود خلل فني أو تقصير في الصيانة
أمن وقضاء
03:30
نتائج تحقيق الهيئة العامة للطيران المدني أكدت سلامة طائرة "بيروت وينغز" وعدم وجود خلل فني أو تقصير في الصيانة
4
أمن وقضاء
03:28
"كهرباء لبنان" تبدأ بقطع التيار عن الإدارات والمؤسسات المتخلفة عن دفع مستحقاتها للمؤسسة...
أمن وقضاء
03:28
"كهرباء لبنان" تبدأ بقطع التيار عن الإدارات والمؤسسات المتخلفة عن دفع مستحقاتها للمؤسسة...
5
خبر عاجل
06:46
معلومات الـLBCI: الدخان الأبيض المتصاعد من منطقة جورة البلوط هو نتيجة إحتراق مستودع لمؤسسة جريس نعوم يتضمن مفرقعات ولا يزال مشتعلًا حتى الآن ويُعمل على إخماد الحريق فيه
خبر عاجل
06:46
معلومات الـLBCI: الدخان الأبيض المتصاعد من منطقة جورة البلوط هو نتيجة إحتراق مستودع لمؤسسة جريس نعوم يتضمن مفرقعات ولا يزال مشتعلًا حتى الآن ويُعمل على إخماد الحريق فيه
6
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بيت الوسط يجمع من فرّقتهم العزوف... فماذا كشفت مصادر المستقبل للـLBCI عن العودة السياسية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بيت الوسط يجمع من فرّقتهم العزوف... فماذا كشفت مصادر المستقبل للـLBCI عن العودة السياسية؟
7
أخبار لبنان
03:27
زيارة وفد وزاري لبناني إلى سوريا... هذه التفاصيل
أخبار لبنان
03:27
زيارة وفد وزاري لبناني إلى سوريا... هذه التفاصيل
8
اقتصاد
04:11
رقم قياسي جديد في مرفأ بيروت: 2,072 حاوية نمطية مبردة في يوم واحد
اقتصاد
04:11
رقم قياسي جديد في مرفأ بيروت: 2,072 حاوية نمطية مبردة في يوم واحد
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More