الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رئيس الكتائب زار مع وفد السفارة الأردنية للتضامن ونوه ب "الوحدة الوطنية للشعب الأردني في مواجهة اعتداء الكرك"

أخبار لبنان
2026-11-02 | 12:59
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رئيس الكتائب زار مع وفد السفارة الأردنية للتضامن ونوه ب &quot;الوحدة الوطنية للشعب الأردني في مواجهة اعتداء الكرك&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
رئيس الكتائب زار مع وفد السفارة الأردنية للتضامن ونوه ب "الوحدة الوطنية للشعب الأردني في مواجهة اعتداء الكرك"

‎زار رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل على رأس وفد كتائبي السفارة الأردنية في لبنان، حيث التقى السفير الأردني وليد عبد الرحمن حديد في زيارة تضامنية للتعبير عن الدعم للمملكة الأردنية الهاشمية والوقوف إلى جانبها في أعقاب اعتداء الكرك

‎وضمّ الوفد النائبين سليم الصايغ وإلياس حنكش، وعضو المكتب السياسي مارون عساف، ورئيس جهاز العلاقات الخارجية مروان عبدالله وعضو جهاز العلاقات الخارجية أنطوني بو عبود.

‎وخلال اللقاء، نقل الجميّل عبر السفير الأردني تعازي حزب الكتائب إلى الملك والحكومة الأردنية وعائلات الشهداء، معرباً عن التضامن مع المملكة والشعب الأردني في هذا الظرف.

‎وحيّا الجميّل "الوحدة الوطنية التي أظهرها الشعب الأردني في مواجهة هذا الاعتداء"، مشيداً ب"الحكمة وسرعة معالجة الوضع، وبالخطوات التي اتخذتها السلطات الأردنية وأدّت إلى إلقاء القبض على الإرهابيين بتوجيهات من جلالة الملك الحريص على جميع الأردنيين من دون أي تمييز".

‎وجدد الجميّل تحيته للعاهل الاردني، مثمّناً "الدور الذي يقوم به والذي لا تقتصر أهميته على مصلحة الأردن فحسب بل يمتد ليشمل المنطقة بأسرها في ظل التحديات التي تواجهها".

‎كما شدّد على "عمق العلاقات الأخوية التي تجمع لبنان والأردن"، مؤكداً أهمية "تعزيز هذه الروابط وتطوير التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين".

أخبار لبنان

الكتائب

السفارة

الأردنية

للتضامن

"الوحدة

الوطنية

للشعب

الأردني

مواجهة

اعتداء

الكرك"

LBCI التالي
مقدمة النشرة المسائية 2-11-2026
سلام: أطلقنا إطاراً جديداً للرقابة والوقاية تقوده الهيئة اللبنانيّة لسلامة الغذاء بالتعاون مع الوزارات المختصة والأجهزة المعنيّة لضمان سلامة الغذاء
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-10-23

العاهل الأردني: "سنواجه العمل الإرهابي الذي استهدف الكرك بأشد العقوبات"

LBCI
آخر الأخبار
2026-10-23

رئيس الوزراء الأردني: الهجوم على كنيسة في محافظة الكرك جاء نتيجة لفكر متطرف إرهابي أعمى

LBCI
آخر الأخبار
2026-10-23

مدير الأمن العام الأردني: مقتل 7 وإصابة 34 في الهجوم على كنيسة بمحافظة الكرك

LBCI
أخبار دولية
2026-10-23

قتلى وجرحى في إطلاق نار بكنيسة في محافظة الكرك الأردنية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:37

اتصال هاتفيّ بين الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني والرئيس سلام واستعراض للعلاقات

LBCI
أخبار لبنان
14:13

وزير الخارجية: التكامل بين الدبلوماسية والقوة هو ما يحصّن الوطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

هكذا صنع مغتربو وطن الارز التاريخ للبنان في بطولة العالم في الرغبي ليغ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

في سلامة الغذاء... حاجة إلى رفع عدد المراقبين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-01-11

إسرائيل تحض الاتحاد الأوروبي على تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"

LBCI
آخر الأخبار
2026-09-14

المنظمة الدولية للهجرة: عمليات الإغاثة في السودان قد تنهار خلال أسابيع وسط استمرار الصراع وتزايد الاحتياجات

LBCI
صحف اليوم
2026-08-07

روما شهدت ثلاثة أيام من الأخذ والردّ من دون نتائج حاسمة... هذا ما قالته مصادر لـ"الجمهورية"

LBCI
أخبار دولية
2026-10-21

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مكتب محاماة باليونان وبنما لمساعدته قطاع الشحن الإيراني

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

هكذا صنع مغتربو وطن الارز التاريخ للبنان في بطولة العالم في الرغبي ليغ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

في سلامة الغذاء... حاجة إلى رفع عدد المراقبين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

معركة الكهرباء بين الدولة والدولة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

٣ وزراء ونائب رئيس الحكومة في سوريا.. ماذا فعلوا هناك؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

ضغط إسرائيليّ على ترامب لشن ضربات على إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

الصين على خط التهدئة... هل تُجهض الدبلوماسية سيناريو التصعيد بعد الانتخابات الأميركية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

أحمد، عمر وغيرهما... لمن سيصوّت العرب الأميركيون في الانتخابات النصفية الأميركية؟

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:07

مقدمة النشرة المسائية 2-11-2026

LBCI
عالم الطبخ
10:42

من البطاطا المحشية بالشاورما إلى حلوى "كرامبل التفاح"… وصفتان مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
05:17

منصة Betarabia ترد على الحملة التي تستهدفها

LBCI
فنّ
06:55

الوليد الحلاني يجوب البترون بعربة غولف... وتفاعل لافت مع محبّيه (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
03:30

نتائج تحقيق الهيئة العامة للطيران المدني أكدت سلامة طائرة "بيروت وينغز" وعدم وجود خلل فني أو تقصير في الصيانة

LBCI
أمن وقضاء
03:28

"كهرباء لبنان" تبدأ بقطع التيار عن الإدارات والمؤسسات المتخلفة عن دفع مستحقاتها للمؤسسة...

LBCI
فنّ
06:05

شارع في البترون باسم جورج خباز… لم يتمالك دموعه على المسرح! (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
06:46

معلومات الـLBCI: الدخان الأبيض المتصاعد من منطقة جورة البلوط هو نتيجة إحتراق مستودع لمؤسسة جريس نعوم يتضمن مفرقعات ولا يزال مشتعلًا حتى الآن ويُعمل على إخماد الحريق فيه

LBCI
حال الطقس
03:44

استقرار جوي يخرقه تقلبات حوية ضعيفة... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
خبر عاجل
06:49

إعلام إسرائيلي: ليبرمان سيوصي بتكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة ويائير لابيد بتولي منصب رئيس الكنيست

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More