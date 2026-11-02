رئيس الكتائب زار مع وفد السفارة الأردنية للتضامن ونوه ب "الوحدة الوطنية للشعب الأردني في مواجهة اعتداء الكرك"

‎زار رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل على رأس وفد كتائبي السفارة الأردنية في لبنان، حيث التقى السفير الأردني وليد عبد الرحمن حديد في زيارة تضامنية للتعبير عن الدعم للمملكة الأردنية الهاشمية والوقوف إلى جانبها في أعقاب اعتداء الكرك



‎وضمّ الوفد النائبين سليم الصايغ وإلياس حنكش، وعضو المكتب السياسي مارون عساف، ورئيس جهاز العلاقات الخارجية مروان عبدالله وعضو جهاز العلاقات الخارجية أنطوني بو عبود.



‎وخلال اللقاء، نقل الجميّل عبر السفير الأردني تعازي حزب الكتائب إلى الملك والحكومة الأردنية وعائلات الشهداء، معرباً عن التضامن مع المملكة والشعب الأردني في هذا الظرف.



‎وحيّا الجميّل "الوحدة الوطنية التي أظهرها الشعب الأردني في مواجهة هذا الاعتداء"، مشيداً ب"الحكمة وسرعة معالجة الوضع، وبالخطوات التي اتخذتها السلطات الأردنية وأدّت إلى إلقاء القبض على الإرهابيين بتوجيهات من جلالة الملك الحريص على جميع الأردنيين من دون أي تمييز".



‎وجدد الجميّل تحيته للعاهل الاردني، مثمّناً "الدور الذي يقوم به والذي لا تقتصر أهميته على مصلحة الأردن فحسب بل يمتد ليشمل المنطقة بأسرها في ظل التحديات التي تواجهها".



‎كما شدّد على "عمق العلاقات الأخوية التي تجمع لبنان والأردن"، مؤكداً أهمية "تعزيز هذه الروابط وتطوير التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين".