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إشكال أمام السرايا الحكومية في طرابلس
أخبار لبنان
2026-11-02 | 15:24
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إشكال أمام السرايا الحكومية في طرابلس
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إشكال أمام السرايا الحكومية في طرابلس
شهدت مدينة المنية إشكالاً أمام السرايا الحكومية، خلال إقامة حاجز لعناصر الدرك، تطوّر إلى سقوط شاب وشقيقته أرضاً، وتوقيف ثلاثة أشخاص، قبل أن تتوسع تداعيات الحادثة إلى تحركات احتجاجية وقطع عدد من الطرقات في المنطقة.
وفي التفاصيل، أوقف عناصر الدرك شاباً كان يستقل دراجة نارية برفقة شقيقته، للاشتباه في مخالفة الدراجة أنظمة السير. وخلال التدقيق، وقع تدافع بين الشاب والعناصر، قبل أن يقدم أحد عناصر الدرك على دفعه، ما أدى إلى سقوطه وشقيقته وارتطام رأسيهما بالأرض.
ولم يتوقف الإشكال عند هذا الحد، إذ تدخل والد الشابين، ووجّه شتائم وإهانات لفظية إلى الدركي والضابط المسؤول عنه، ما دفع شعبة المعلومات إلى توقيفه، ليرتفع عدد الموقوفين على خلفية الحادثة إلى ثلاثة.
وعلى الاثر، شهدت المدينة تحركات احتجاجية تخللها قطع طرقات، وسط مطالبات بالإفراج عن الموقوفين، lvo قبل أن يتدخل الجيش اللبناني ويعيد فتح الطريق، بعد حالة من التوتر شهدتها المنطقة.
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